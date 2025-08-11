Jennifer Aniston es una de las grandes actrices de Hollywood que, a raíz de su propia carrera, ha podido conocer a estupendas personas que, con el pasar de los años, se han convertido en muy especiales para ella. Por ejemplo, Courteney Cox, con quien mantiene una estupenda relación de amistad. ¿Por qué te menciono todo esto? Pues porque la actriz se animó a contar lo que suele hablar con su colega cuando se reúnen. ¿Te interesa saber qué dijo? Entonces sigue leyendo la nota.

Resulta que la artista conversó recientemente con People sobre cómo pasa el tiempo libre y ahí no tardó en dejar en claro que compartir con quien fue su compañera en la exitosa serie de ‘Friends’ (Aniston como ‘Rachel Green’ y Cox como ‘Monica Geller’) es algo fundamental.

“A la gente le aburre muchísimo cuando nos reunimos en una habitación”

“Solemos hablar de diseño de interiores”, aseguró Jennifer Aniston. “A la gente le aburre muchísimo cuando nos reunimos en una habitación. Pero es lo que nos encanta. Es nuestro lenguaje del amor. ¿Qué no he aprendido de Courtney?”, agregó la actriz durante su entrevista con el citado medio estadounidense.

Jennifer Aniston y Courteney Cox se volvieron muy buenas amigas a raíz de haber trabajado juntas en ‘Friends’. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Turner) / Kevin Mazur

Las palabras que le dedicó Courteney Cox a Jennifer Aniston por su cumpleaños número 56

Recordemos que esta no es la primera vez que es noticia la buena relación de amistad que tienen Jennifer Aniston y Courteney Cox. En febrero de este año, la intérprete de ‘Monica Geller’ le dedicó unas emotivas palabras a su querida colega por su cumpleaños número 56. Todo a través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram (@courteneycoxofficial)

“Feliz cumpleaños a mi amiga de por vida. Nunca ha habido una amiga más generosa, cariñosa, hermosa, talentosa, divertida y leal”, escribió al inicio. Después de ello, aseguró que se siente “muy afortunada” de estar creciendo con ella.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) / Michael Buckner

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Debido a que en el primer párrafo toqué el tema de la carrera de Jennifer Aniston como actriz, considero oportuno repasarla. Por si no estabas enterado(a), ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

