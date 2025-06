Amanda Seyfried no tiene temor alguno a la hora de decir lo que piensa y eso les agrada a muchas personas. Hablo sobre esto a raíz de que ella compartió su sincera opinión sobre las secuelas de películas. Sus palabras ya dieron la vuelta al mundo y en esta nota podrás enterarte qué dijo.

Resulta que la actriz conversó con Rachel Brosnahan para una historia publicada en la revista Interview y ahí las dos estrellas se pusieron a discutir sobre la próxima alineación de éxitos de taquilla del verano de ‘Jurassic World Rebirth’, ‘Superman’ y ‘Fantastic Four’, todas las cuales son secuelas o reinicios de una franquicia existente.

Es así como Rachel optó por preguntarle a Amanda cuál sería la versión ‘Barbenheimer’ (término acuñado para describir el fenómeno cultural y cinematográfico del estreno simultáneo de las cintas ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’) de este verano, considerando las películas ya mencionadas en el segundo párrafo.

Apenas escuchó esa interrogante, Amanda expresó: “¿’Supertastic Park’? Es un Superparque Fantástico. Son Cuatro Superparques. Cuatro Dinosaurios. Cuatro Super Dinosaurios. ¡No lo sé! Diría que hay un poco de cansancio con las secuelas”.

Amanda Seyfried nació el 3 de diciembre de 1985 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Theo Wargo / Getty Images)

“Quiero contenido original”

Si bien en ese entonces ya había sorprendido con su declaración, volvió a impactar con lo siguiente: “Quiero contenido original. Creo que es realmente aterrador y valiente hacerlo. No da miedo ni es muy valiente hacer secuelas. Es solo por dinero y es frustrante”.

Amanda Seyfried es una actriz, cantante y modelo estadounidense. (Foto: Dominik Bindl / WireImage / Getty Images)

Lo curioso es que ella actualmente está trabajando en la secuela de ‘Jennifer’s Body’ y ya ha protagonizado ‘Mamma Mia! Here We Go Again’. Justamente, mencionó una posible secuela de esta última cinta indicada. “Por otra parte haría ‘Mamma Mia! 3’ sin pensarlo dos veces”, aseguró.

La película que marcó la vida de Amanda Seyfried

Si hay una película que marcó la vida de Amanda Seyfried, esa sin duda es ‘Mean Girls’. Y es que con ese film debutó en el cine, interpretando a ‘Karen Smith’. Cabe mencionar que en esa cinta compartió el protagonismo con Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, Lizzy Caplan y Tina Fey.

