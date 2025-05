Natalie Portman es una actriz que destaca por su capacidad para interpretar distintos personajes. Su gran talento le ha permitido ganar fama a nivel mundial y si bien tiene la solvencia económica para vivir en cualquier parte del globo, ella prefiere residir en París, Francia, con sus hijos Aleph y Amalia. ¿Por qué? Pues las razones te las daré a conocer en esta nota.

La artista, que es muy recordada por su papel de ‘Padmé Amidala Naberrie Skywalker’ en la saga de ‘Star Wars’, conversó recientemente con Net-a-Porter para un artículo de portada y ahí habló, según People, con entusiasmo acerca de su vida en la capital francesa.

“Me parece que la gente aquí es increíblemente amable. Solo hay que saber cómo interactuar para no ser nosotros los que somos groseros”, manifestó al medio. “Ahora, cuando vuelvo a Estados Unidos, pienso: ‘¡Ah! ¿Entraría en una tienda y no saludaría a nadie?’. Es raro”, agregó.

“La cultura es muy diferente”

Ya más adelante precisó que considera que la cultura en Francia es totalmente diferente a la de USA. “Creo que damos por sentado que todas las culturas occidentales son iguales y que, en cierto modo, están equilibradas por toda esta cultura pop que todos consumen. No es cierto. Aquí es extremadamente específico, y la cultura es muy diferente, tanto en lo profundo como en lo superficial”, sostuvo.

Natalie Portman es una actriz, directora, productora y psicóloga israelí-estadounidense. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) ×

Luego de ello, Natalie Portmn declaró que los parisinos comprenden sus límites. “Aquí tienen mucha privacidad. Creo que el mayor cumplido es ‘elle est très discrète’ (‘ella es muy discreta’, en español)”, indicó la actriz que, definitivamente, está contenta de criar a los hijos que tuvo con su exesposo Benjamin Millepied.

“Todos los niños que vienen a mi casa me dicen ‘Bonjour Madame’ (‘hola señora’, en español) y me dan un beso en la mejilla”, manifestó. “Y antes de irse, me dicen ‘Gracias por invitarme’, y si no estoy cerca, vienen a buscarme para decírmelo”, añadió la artista que también dejó en claro que el clima “frío y gris” no disminuye la cantidad de entretenimiento elevado que hay en la ciudad.

Natalie Portman considera que la gente en París es muy amable. (Foto: Carlos Gonzalez / Rolling Stone vía Getty Images) ×