Keanu Reeves es, para muchos, una estrella de Hollywood, ya que ha sabido protagonizar películas de acción exitosas, como es el caso de la saga de ‘Matrix’ y ‘John Wick’. Pero también ha aparecido en buenas cintas de comedia, como las de ‘Bill & Ted’, y la de ‘Good Fortune’, que se acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Precisamente, Aziz Ansari se animó a revelar cómo fue trabajar con el actor en este último filme. Sus palabras sorprendieron a todos.

El comediante de stand up, que ha debutado como director de cine justamente dirigiendo ‘Good Fortune’, conversó con People en el mencionado evento, exactamente el sábado 6 de septiembre, y ahí no dudó en elogiar al artista de 61 años.

“Fue realmente increíble conocerlo”

“¿Sabes? Conocerlo es intimidante, porque es un ícono de la pantalla y crecí viéndolo a él y a todas sus películas, así que fue realmente increíble conocerlo y, además, trabajar con él. Ahora es un gran amigo y colaborador”, aseguró Aziz Ansari en la alfombra roja. “No sabía qué esperar porque es bastante misterioso, ¿sabes? Pero estaba muy dispuesto”, agregó.

Keanu Reeves y Aziz Ansari en el estreno mundial de ‘Good Fortune’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2025 en Toronto, Ontario. (Foto: Vivien Killilea / Getty Images for Lionsgate) / Vivien Killilea

Más adelante, el director de la película dejó en claro que Keanu Reeves encajó muy bien trabajando con él y con su compañero de reparto, Seth Rogen. “Trabajaba conmigo y con Seth, y somos unos comediantes de lo más. Nos sentimos muy cómodos con nuestra forma de trabajar. Y él estaba dispuesto a todo. En un momento dado le dije a Seth: ‘Imagínate si tuviéramos que hacer una película de acción. Lo incómodos que estaríamos. Le diríamos: ‘Espera, Keanu, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?’”, comentó.

Keanu Reeves y Aziz Ansari hablan en el escenario durante el estreno mundial de ‘Good Fortune’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2025 en Toronto, Ontario. (Foto: Vivien Killilea / Getty Images for Lionsgate) / Vivien Killilea

“Es todo un profesional”

Ya después indicó que lo que hizo Keanu Reeves por la película ‘Good Fortune’ (él interpreta a un ángel llamado Gabriel) lo ha dejado satisfecho. “Es todo un profesional y estuvo muy dispuesto a trabajar con nosotros. Es el alma de la película y hace un trabajo maravilloso”, subrayó.

