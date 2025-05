Tal vez al escuchar o leer el nombre de Harrison Ford rápidamente lo asocies a ‘Indiana Jones’ o ‘Star Wars’, pues él tuvo papeles memorables en esas sagas de películas. Sin embargo, hoy no planeo profundizar en eso. Él actualmente es la estrella de la serie ‘Shrinking’, que posee de momento 2 temporadas. Lo llamativo es que para la tercera, cuyo estreno todavía no se ha anunciado, ya se ha confirmado su presencia y también la de Michael J. Fox. A raíz de la llegada de este actor, Ford decidió hablar acerca de su persona, destacando que “es una gran fuente de inspiración”.

Recordemos que el recordado actor de ‘Volver al futuro’ había anunciado su retiro de la actuación en 2020 en medio de su lucha contra el Parkinson. A pesar de ello, cambió de opinión y optó por formar parte de la producción de Apple TV+.

A raíz del reciente camino que tomó, Harrison Ford, mientras se encontraba en el evento Shrinking FYC en Apple TV+ Emmy House, The Hollywood Athletic Club, en Los Ángeles, conversó con People sobre Fox. Si quieres enterarte de todas sus declaraciones, no dejes de leer esta nota.

Según la citada fuente, Harrison sostuvo que no conocía a Michael “muy bien” antes de unirse al elenco de ‘Shrinking’, pero que sí pudo verlo algunas veces a lo largo de los años. “Su disposición a formar parte de nuestro espectáculo es una gran fuente de inspiración y nos da un verdadero propósito”, agregó.

Michael J. Fox, es un actor canadoestadounidense. Su carrera en el cine y la televisión comenzó a finales de los años setenta. (Foto: Tibrina Hobson / Getty Images) ×

“Agradezco su disposición a formar parte del espectáculo”

Luego subrayó: “No se trata solo de que nos unamos como dos actores. Hay una historia que contar, y nuestro compromiso con ella es lo que nos une. Agradezco su disposición a formar parte del espectáculo”. Tengamos en cuenta que en la serie Harrison interpreta al ‘Dr. Paul Rhodes’, un terapeuta que practica terapia de salud mental mientras enfrenta su propio diagnóstico de Parkinson.

De acuerdo a lo manifestado por Ford, Fox está contento de que la serie “esté sacando más luz sobre el Parkinson”, pues él ha dedicado su vida a difundir conciencia y recaudar dinero para combatir la enfermedad desde que compartió públicamente su diagnóstico en 1991 a la edad de 29 años.

Harrison Ford es un actor, productor de cine, y actor de voz estadounidense de cine y televisión. (Foto: Lisa O’Connor / AFP) ×

“He hecho lo que he podido para familiarizarme con los aspectos de la enfermedad que estoy retratando, y me encuentro en una etapa muy diferente de la enfermedad. Mi personaje se encuentra en una etapa de la enfermedad muy diferente a la de Michael”, sostuvo. “Pero Michael, como señala Bill (Lawrence), está totalmente presente intelectualmente. Y emocionalmente, su humor y su valentía son evidentes”, precisó. Si en caso te preguntas qué papel tendrá Michael en la serie, pues eso no ha salido a la luz por ahora.