Desde el domingo 28 de septiembre, su nombre no ha dejado de acaparar titulares y recibir también cientos de críticas. El cantante Bad Bunny fue confirmado como el artista que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026 que se realizará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero y será transmitido por NBC. En una entrevista con Apple Music, Benito Antonio Martínez Ocasio contó qué estaba haciendo cuando recibió la llamada de Jay-Z dándole la gran noticia y lo que realizó segundos después con toda la adrenalina del momento. Aquí los detalles.

Esta será la segunda participación del puertorriqueño en una final del campeonato de la National Football League (NFL), ya que apareció en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez, quienes han felicitado públicamente su elección con la que dejará todo el poder latino en el escenario en momentos donde las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) afectan a miles de migrantes y que, justamente, es la razón por la que él no incluyó al país liderado por Donald Trump en su gira mundial.

Poco antes de la confirmación del ‘Halftime show’ del Super Bowl 2026, del que se especulaba podía estar protagonizado por Adele o Taylor Swift, el cantante sorprendió en su cuenta de X escribiendo: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”. Luego, en un comunicado indicó: “Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el halftime show del Super Bowl”.

Bad Bunny se suma a la lista de artistas latinos que tuvieron a su cargo el Halftime Show del Super Bowl. (Foto: @applemusic / Instagram)

Qué hizo Bad Bunny tras confirmar que será el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El evento será producido por Roc Nation, la empresa de entretenimiento fundada por Jay-Z, esposo de Beyoncé, que se asoció con la NFL en 2019 y fue justamente él quien se encargó de llamarlo para contarle.

“Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador”, dijo Jay-Z en el comunicado. “Es un honor tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

En 2020, Bad Bunny acompañó a Shakira y Jennifer Lopez en el 'halftime show' del Super Bowl LIV en Florida. (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

En una entrevista con Apple Music, el popular ‘Conejo malo’ contó que estaba entrenando cuando recibió la llamada. “Es una locura porque estaba en medio de un entrenamiento. Recuerdo que después de la llamada hice unos 100 ‘pull ups’. No necesitaba más ‘pre-workout’. Fue muy especial”, compartió.

Bad Bunny vive un gran momento a nivel musical porque la confirmación de su participación en el Super Bowl LX, realizada en el medio tiempo del partido del domingo entre Packers y Cowboys en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, llega tras su exitosa residencia en Puerto Rico llamada “No Me Quiero Ir de Aquí” con la que realizó 31 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot.

¿Cuándo será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Tras el éxito de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX en febrero pasado, el 2026 será Bad Bunny quien suba al escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La final del campeonato de la National Football League (NFL) se realizará el domingo 8 de febrero y el show de medio tiempo será transmitido por NBC.

