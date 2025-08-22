Luego de haberte contado acerca de la situación que vivió Zoë Kravitz en la casa de Taylor Swift (acabó ‘destruyendo’ el baño de su amiga) y cómo la cantante reaccionó al enterarse de lo sucedido, es claro que ambas son grandes amigas. El tema es que esa estupenda relación que tienen está nuevamente sobre la mesa porque la actriz reveló el detalle que recibe de la intérprete de ‘Love Story’ cada cierto tiempo. ¿Te interesa saber cuál es? No te vayas de esta nota.

Zoë Kravitz es una actriz, cantante, modelo, directora de cine y guionista estadounidense. (Foto: Neil Mockford / FilmMagic / Getty Images) / Neil Mockford

Si en caso no lo sabes, Zoë Kravitz se encuentra en este momento en la etapa de promoción de su película ‘Caught Stealing’. Justamente por eso está conversando con distintos medios de comunicación. Dicho esto, hace poco asistió al programa ‘The Scott Mills Breakfast Show’ de BBC Radio 2. Ahí, además de hablar sobre la cinta, se pronunció sobre su amistad con Taylor Swift.

Dijo que la destreza culinaria de su amiga es “una locura”

“(Taylor Swift) hace un pan de masa madre buenísimo”, comenzó asegurando la actriz. Luego remarcó que la destreza culinaria de su amiga es “una locura” y que la última vez que recibió un postre horneado que ella hizo fue “hace como una semana”.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense conocida por sus composiciones autobiográficas, su versatilidad artística y su impacto cultural. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy) / Matt Winkelmeyer

“Lo comparte con sus amigos”

Debido a las palabras que estaba diciendo Zoë Kravitz, Scott Mills no pudo ocultar su asombro por el hecho de que Taylor Swift sea capaz de darles regalos comestibles a aquellos de su círculo íntimo. “Es una muy buena amiga. Hace un pan buenísimo y lo comparte con sus amigos”, subrayó la actriz.

“Imagina que alguien te envía pan. Es simplemente algo hermoso”, agregó. Si te interesa ver el momento en que brinda todas esas declaraciones en la entrevista, aquí te dejo el video para que lo aprecies. Al mirar el clip te darás cuenta que también estuvo presente Austin Butler, otra estrella de la película ‘Caught Stealing’.

¿Cuándo se hicieron buenas amigas Zoë Kravitz y Taylor Swift?

Por si no lo sabías, ambas se hicieron buenas amigas tras pasar tiempo juntas en Londres durante la pandemia de COVID-19 en 2020, de acuerdo a People. Son tan unidas que Zoë Kravitz asistió a un concierto del Eras Tour en Londres, en agosto de 2024.

