Luego de haber sido noticia por su gran participación en la película ‘The Gorge’, donde trabajó con Anya Taylor-Joy, el actor Miles Teller ha vuelto a generar impacto, pero esta vez con sus declaraciones. Resulta que recientemente expresó su felicidad por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. Para que sepas qué dijo exactamente, lee esta nota.

Primero que nada te cuento que el artista asistió el domingo 7 de septiembre al Festival Internacional de Cine de Toronto por el estreno de su nueva película ‘Eternity’. Es en ese evento donde conversó con E! News, y ahí habló sobre el gran paso que ha dado la pareja del momento.

“Ese es el primer paso hacia una compañía para toda la vida”

“Cuando encuentras a la persona con la que quieres pasar la eternidad, es una noticia emocionante”, manifestó Miles Teller. “Ese es el primer paso hacia una compañía para toda la vida”, agregó el actor, que se casó con Keleigh Sperry en 2019.

Miles Teller es un actor estadounidense que nació el 20 de febrero de 1987. (Foto: Robin Marchant / WireImage / Getty Images) / Robin Marchant

Debido a su matrimonio, él sabe muy bien lo que es vivir el momento que están experimentando la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs. Como todos son grandes amigos, eventualmente, no descartó la posibilidad de una cita doble.

Es necesario mencionar también que Teller y Sperry acompañaron a Swift en el Super Bowl de 2024, donde los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los San Francisco 49ers en Las Vegas. Además, asistieron al Super Bowl 2025, cuando el equipo de Kelce chocó con los Philadelphia Eagles en Nueva Orleans.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage que tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Películas destacadas de Miles Teller

‘Rabbit Hole’ (2010)

‘The Spectacular Now’ (2013)

‘Whiplash’ (2014)

‘Fantastic Four’ (2015)

‘War Dogs’ (2016)

‘Bleed for This’ (2016)

‘Thank You for Your Service’ (2017)

‘Only the Brave’ (2017)

‘Top Gun: Maverick’ (2022)

‘Spiderhead’ (2022)