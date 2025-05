La saga de ‘Misión: Imposible’ es una de las más populares que existen dentro del género de acción, drama y aventura. No hace mucho se estrenó la última entrega de la franquicia (‘Misión: Imposible - The Final Reckoning’) y Simon Pegg (que interpreta a ‘Benji Dunn’) nuevamente formó parte del equipo comandado por Tom Cruise (‘Ethan Hunt’). Te comento todo esto porque el primer actor en mención ha recordado hace poco un momento en que Cruise se puso nervioso durante la grabación de una de las tantas cintas. En esta nota podrás conocer los detalles.

Simon Pegg, de 55 años, puede decir que ha compartido bastante tiempo con Tom Cruise, de 62 años, ya que desde la tercera película de la saga de ‘Misión: Imposible’ hasta la última ha trabajado con él. Por lo tanto, sabe muy bien lo que su colega, que no usa dobles en sus escenas de alto riesgo, es capaz de hacer por su público.

Le ha dicho que está “completamente loco”

“Literalmente arriesgará su vida por el público”, fue lo que dijo Simon en una entrevista que le realizó People. “Le he dicho muchas veces: ‘Estás completamente loco’. Pero le importa muchísimo”, agregó el artista que ha visto como Tom ha subido la apuesta en cada aparición sucesiva como ‘Ethan Hunt’.

Simon Pegg es un actor, comediante, guionista y productor británico. (Foto: Dave Benett / BAFTA / Getty Images for BAFTA) ×

Una de las escenas que Simon Pegg tiene bien grabada en su memoria es la que formó parte de ‘Misión: Imposible - Protocolo Fantasma’, en donde Tom Cruise escala el Burj Khalifa de Dubái, que es el edificio más alto del mundo. El actor recuerda “asomarse a la ventana y ver a Tom allí colgado, sonriendo, con una enorme sonrisa en la cara, como diciendo: ‘Me lo estoy pasando genial’”.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense que ha ganado tres Premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro Honorífica. (Foto: Greg Doherty / Getty Images for Paramount Pictures) ×

“Hubo muchas variables involucradas en esa acrobacia”

Pero no creas que solo habló sobre escena con People. También mencionó una de ‘Misión: Imposible - Nación Secreta’, en donde Cruise tuvo que agarrarse del exterior de un avión militar al despegar. “Esa fue la primera vez que lo vi nervioso”, aseguró Pegg. “Hubo muchas variables involucradas en esa acrobacia. Muchas cosas que podrían haber salido mal. Todo está controlado al detalle. El equipo de especialistas es increíble. Tom, obviamente, está increíblemente dedicado a asegurarse de que esté listo”, añadió. Si aún no has visto ‘Misión: Imposible - The Final Reckoning’, será mejor que lo hagas porque promete regalarnos escenas impactantes protagonizadas por ‘Ethan Hunt’.