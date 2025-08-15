En julio hice una nota sobre Sophie Turner en donde te informaba por qué ella aseguró que fue “muy raro” haber actuado con Kit Harington en ‘The Dreadful’. Hoy te voy a contar otra experiencia que vivió la artista. Resulta que ella se animó a revelar que “una actriz famosa” la acusó de coquetear con su prometido. Si bien eso ocurrió hace muchos años, la situación no deja de ser muy comentada en las redes sociales.

Para ir de lleno al tema central te digo que Sophie fue recientemente la gran invitada de ‘Late Night with Seth Meyers’. En ese programa, ella recordó haber visto al presentador en una fiesta posterior a la Comic-Con de San Diego hace más de 10 años. Es así como acabó abordando una situación que llamó la atención.

Sophie Turner, que asistió a dicha fiesta con su excoprotagonista de ‘Game of Thrones’, Maisie Williams, admitió: “Esa noche en realidad fue bastante loca para mí, se fue al sur muy rápido”. Luego indicó que lo que iba a contar lo iba a hacer sin dar nombres.

“Realmente no puedo nombrar nombres, o me meteré en muchos problemas”, insistió la artista, que también recalcó que estaba con su mejor amiga de la infancia cuando ocurrió un momento dramático en la fiesta. Según sus palabras, esa amiga “vio a un actor que le encantaba” y, eventualmente, Sophie lo saludó con la mano, ya que no tenía la suficiente confianza con él. De hecho, no sabía quién era.

“Eso fue todo”, aseveró. “Más tarde, vi a una chica mirándome, y era una actriz famosa. Y pensé: ‘Tengo que ir a decirle lo mucho que significa para mí’”, agregó Sophie Turner, antes de señalar que ella “se acercó bailando”, imitando sus propios pasos.

“¿Puedes dejar de coquetear con mi prometido?”

El tema es que, cuando ya estuvieron cerca, la actriz en cuestión le dijo: “¿Puedes dejar de coquetear con mi prometido?”. Esas palabras hicieron que Sophie le preguntara: “¿Quién es tu prometido?”. Y ella le indicó que la persona era nada más y nada menos que el hombre a quien le había saludado con la mano.

“Creo que rompieron su compromiso esa noche”

“No tengo ni idea de quién es este hombre”, manifestó en ese momento la joven artista, quien finalizó su relato con una broma. “Resulta que creo que rompieron su compromiso esa noche por mi saludo. No me había dado cuenta de que tenía este poder”, subrayó. Si te interesa ver la entrevista que le hicieron, aquí te dejo el video de la misma para que la observes.

