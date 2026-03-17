El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien está a cargo de la investigación relacionada con Nancy Guthrie, enfrenta ahora una campaña para destituirlo del cargo impulsada por residentes insatisfechos con su gestión. La iniciativa surge en medio de fuertes críticas que, según sus detractores, han afectado la imagen del condado y de la ciudad de Tucson. Daniel Butierez, candidato republicano al Congreso, confirmó que ya comenzó el proceso legal para intentar remover a Nanos del puesto. Según explicó, la campaña ya cuenta con cerca de 500 voluntarios que trabajan para reunir las firmas necesarias para activar el mecanismo de destitución.

“Este es un esfuerzo bipartidista. No es que estemos tratando de obtener firmas de un partido o de otro”, dijo Butierez al New York Post desde su casa en el condado de Pima.

El político aseguró que el descontento se intensificó por la forma en que el sheriff manejó el caso de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie. Para él, la situación generó molestia tanto entre ciudadanos como dentro de la propia comunidad política local.

“Ha sido una vergüenza para Tucson y para el condado de Pima con este caso de Nancy Guthrie”, afirmó, agregando que las acusaciones de que el sheriff habría mentido bajo juramento sobre su historial laboral fueron “la gota que colmó el vaso”.

Un político asegura que la iniciativa para destituir al sheriff Chris Nanos cuenta con apoyo de ciudadanos de ambos partidos y que ya hay cientos de voluntarios recolectando firmas. (Foto: ABC15 Arizona / YouTube)

Butierez también señaló que la indignación no se limita a un solo grupo político, sino que se extiende entre votantes de distintas afiliaciones. “Todos están bastante disgustados, demócratas y republicanos”, añadió.

El candidato explicó que tomó la decisión de iniciar el proceso después de hablar con varios agentes del condado de Pima que, según dijo, estaban frustrados con la situación. De acuerdo con su versión, algunos oficiales querían iniciar la campaña de destitución por su cuenta, pero temían posibles represalias.

“Decidí hacerlo porque soy candidato al Congreso, ya estoy en el centro de atención y no creo que Nanos se meta conmigo”, explicó.

Para que el proceso avance, los promotores de la iniciativa tienen 120 días para reunir firmas equivalentes al 25% de los votos emitidos en la última elección para sheriff en 2024, lo que representa aproximadamente 120.000 firmas; sin embargo, Butierez asegura que planea superar ampliamente esa cifra.

Al día de hoy, la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie no cuenta con pistas clave ni sospechosos detenidos. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Probablemente intentaré llegar a 135.000 firmas”, dijo. “En este momento tenemos casi 500 voluntarios que quieren recolectar firmas y cinco notarios para certificar las páginas para todos”.

Si se logra reunir el número necesario de firmas y estas son verificadas por la oficina del registrador del condado, el sheriff Nanos será notificado oficialmente.

A partir de ese momento, tendrá cinco días para decidir si renuncia al cargo o si se convoca una elección especial de revocatoria para que los votantes definan su futuro político.

La búsqueda de la madre de Savannah Guthrie está en un “punto muerto”, según los críticos

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó recientemente que las autoridades están “definitivamente más cerca” de identificar a los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie. Pese a estas declaraciones, la investigación cuenta con la participación del FBI tras reportarse un aparente estancamiento en el caso.

La gestión de Nanos recibió fuertes críticas debido a presuntos errores cometidos durante el proceso, como la falta de resguardo de la escena del crimen, demoras en el uso de recursos aéreos y fallas de comunicación.

Fuentes policiales atribuyen estas complicaciones al “ego” del sheriff y a una rivalidad personal con el FBI que data de 2015, lo cual habría dificultado la cooperación necesaria para resolver el presunto secuestro.

La gestión de Nanos recibió fuertes críticas debido a presuntos errores cometidos durante la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Expertos y miembros de su propia agencia cuestionan la estrategia informativa de Nanos, acusándolo de priorizar el “control de daños” sobre la claridad del caso mediante versiones contradictorias. Esta situación se da en medio de un clima de tensión política tras su ajustada reelección en 2024 y denuncias de presuntas represalias laborales dentro de su departamento.

Mientras tanto, el paradero de Guthrie sigue siendo desconocido, sin que hasta ahora se haya detenido a ningún sospechoso ni se haya obtenido una pista clave en la investigación.

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