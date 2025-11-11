En los últimos días, el nombre de David Harbour ha sonado con fuerza debido a los rumores de que Millie Bobby Brown lo habría denunciado. Sin embargo, todo quedó descartado cuando ella lo elogió en el estreno mundial de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, el 6 de noviembre de 2025. El tema aquí es que, ese mismo día, el artista de 50 años se animó a hablar sobre la vez que le costó grabar una escena de la mencionada producción de Netflix. Para que sepas lo que dijo, sigue leyendo esta nota.

En diálogo con People, el actor, que interpreta a ‘Jim Hopper’, aseguró que la situación se produjo durante el rodaje de un momento puntual de un episodio de la tercera temporada. En ese entonces, él estaba grabando justamente con Millie (‘Eleven’) y Finn Wolfhard (‘Mike Wheeler’).

David Harbour es un actor estadounidense que ha trabajado en cine, televisión y teatro (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Si ven el detrás de cámaras de la tercera temporada, estoy sentado con Finn y Millie en la cama y le digo a Finn —estoy muy enojado con Finn y le digo—: ‘Tienes que irte a casa porque no quiero que estés en la cama con mi hija’. Y le digo: ‘Tienes que irte a casa’. Y él me pregunta: ‘¿Por qué? ¿Qué pasa?’. Y yo le digo: ‘Es tu abuela’”, recordó David Harbour.

“Me reí hasta que…”

“Y es que, por alguna razón, esa frase en particular, no pude decirla durante una hora. Me reí y me reí y me reí hasta que los niños, Millie y Finn, me dijeron: ‘¿Qué te pasa? Tenemos que ponernos a trabajar’”, agregó el artista, antes de asegurar que se disculpó con ellos por lo sucedido.

Millie Bobby Brown y David Harbour en al estreno mundial de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ de Netflix, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, el 6 de noviembre de 2025. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Fue increíble”

“Si ves ese video, probablemente sea uno de mis recuerdos favoritos, porque soy bastante responsable en el trabajo, pero ese día fui muy, muy irresponsable. Y sí, fue increíble”, indicó más adelante David Harbour. Sus palabras, evidentemente, sorprendieron a muchos.

Todas las temporadas de ‘Stranger Things’

Temporada 1: Lanzada el 15 de julio de 2016.

Temporada 2: Lanzada en octubre de 2017.

Temporada 3: Lanzada en julio de 2019.

Temporada 4: Lanzada en dos partes en mayo y julio de 2022.

Temporada 5: La última. Se estrenará en Netflix el 26 de noviembre de 2025.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí