Macaulay Culkin es un actor de Hollywood que ganó fama siendo muy pequeño (al igual que su pareja Brenda Song), sobre todo por protagonizar ‘Home Alone’ (‘Mi pobre angelito’, en español) y ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (‘Mi pobre angelito 2: perdido en New York’). El tema es que su popularidad bajó después que él decidiera hacer una pausa en su carrera. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hace poco indicó que hay un papel que lamenta haber perdido por su decisión de alejarse temporalmente del mundo de la actuación.

Con respecto a su pausa como actor, te comento que esta se produjo a mediados de los 90. Según Screen Rant, esa decisión “pareció ser un refugio ante las presiones de la fama temprana y los desafíos que enfrentó en su vida personal”.

Ahora que ya sabes lo anterior, te informo que Macaulay Culkin participó en el programa de entrevistas de YouTube de First We Feast, ‘Hot Ones’, y ahí le consultaron si es que hay un papel que lamentara haber perdido durante su alejamiento del mundo de la actuación. Esa pregunta originó una sorpresiva respuesta.

Macaulay Culkin es un actor y músico estadounidense. (Foto: Amy Sussman / Getty Images) / Amy Sussman

“En realidad era bastante bueno leyendo, leía los guiones con voracidad, pero hubo un par que se me escaparon. Recuerdo que unos dos años después, estaba limpiando la casa y tirando los guiones viejos y vi que el que no leí era ‘Rushmore’ (película de 1998). Pensé: ‘Oh, vaya’. Como si probablemente hubiera podido hacerlo yo”, comenzó diciendo.

Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en New York, Estados Unidos. (Foto: Daniele Venturelli / Getty Images) / Daniele Venturelli

El papel que perdió

Ya después señaló que no podía imaginar a nadie más que a Jason Schwartzman interpretando el papel de ‘Max Fischer’, un alumno estudioso de la Academia Rushmore que se enamora de su maestra, ‘la Srta. Cross’ (Olivia Williams). “Pero al mismo tiempo pensé: ‘Oh, ese sí que habría sido un éxito’”, sostuvo Macaulay Culkin.

Cabe mencionar que, a pesar de que él no se quedó con el papel que hoy lamenta perdido, puede decir que regresó al mundo de la actuación por la puerta grande, ya que después participó en grandes películas como ‘Party Monster’, de 2003, y ‘Saved!’, de 2004.

Películas destacadas de Macaulay Culkin

‘Home Alone’ (1990)

‘Home Alone 2: Lost in New York’ (1992)

‘My Girl’ (1991)

‘Richie Rich’ (1994)

‘The Pagemaster’ (1994)

‘Good Son’ (1993)

‘The Nutcracker’ (1993)

‘Getting Even with Dad’ (1994)

‘Party Monster’ (2003)

‘Saved!’ (2004)

