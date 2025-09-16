Este miércoles 17 de septiembre se estrenará la cuarta temporada de ‘The Morning Show’, la exitosa serie de Apple TV+ que tiene como estrellas a Reese Witherspoon y a Jennifer Aniston. Precisamente, la primera actriz mencionada reflexionó hace poco sobre la “familia” que ha formado con su colega a raíz de trabajar juntas. Sus palabras ya dieron la vuelta al mundo.

Por si no lo sabías, las dos artistas interpretan a las presentadoras de noticias ‘Bradley Jackson’ y ‘Alex Levy’ en la serie, donde también son productoras ejecutivas, según People, que es el medio con el que Whitherspoon conversó recientemente.

En diálogo con esa fuente, Reese dejó en claro que la magia que ambas han encontrado, tanto dentro como fuera del set, es realmente especial. “¡Dios mío, me encanta este elenco!”, aseguró. “¡Y también me encanta el equipo!”, subrayó después.

Reese Witherspoon es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“A estas alturas ya somos una verdadera familia”

Ya más adelante llegó la reflexión que motivó la creación de esta nota. “Es simplemente genial. Es decir, a estas alturas ya somos una verdadera familia”, recalcó Reese Witherspoon sobre las personas que hacen que el programa sea un éxito. Entre ellas están Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman y Jon Hamm. “Y es una familia que Jen y yo formamos, así que eso es realmente significativo”, añadió.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en el estreno de la cuarta temporada de ‘The Morning Show’ de Apple TV+ en New York. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Creo que podemos hablar de la fama y cómo afecta tu vida”

En ‘The Morning Show’ se refleja algunas de las experiencias de la vida real de Witherspoon y Aniston, mientras sus personajes ‘navegan’ por la vida a la vista del público. “Creo que podemos hablar de la fama y cómo afecta tu vida, así que esa es definitivamente una parte de la historia”, manifestó Reese sobre cómo la vida imita al arte para ella en la serie.

“Y algunos personajes también la lidian de manera diferente. ¿Te corrompe? ¿O es algo así como un anillo de oro que siempre buscas, y una vez que lo consigues, sigues siendo feliz? ¿Eres más feliz? No lo sé, plantea muchas preguntas”, agregó la actriz sobre cómo la fama influye en la historia que cuenta ‘The Morning Show’. Sin duda, una serie que debes ver sí o sí.

