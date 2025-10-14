Ella no ha dudado en destacar el rol que tuvo Ben Affleck en ‘Kiss of the Spider Woman’ (‘El beso de la mujer araña’) y cómo gracias a él pudo lograr el protagónico, mientras que el productor ha lanzado más de un elogio a la buena actuación y desenvolvimiento de Jennifer Lopez en la película. Desde hace unos días, el especial reencuentro que tuvieran en la alfombra roja del musical se ha convertido en uno de los temas más comentados y es aquí donde salta la pregunta de cuál es la relación actual de ambos y si habrá un nuevo acercamiento tras su divorcio. Hoy te cuento los detalles que se conocen hasta el momento.

Quienes fueran conocidos como ‘Bennifer’ durante el tiempo que duró su romance vivieron un emotivo y cordial momento en el estreno de la película en Nueva York el pasado 6 de octubre y muchos destacaron lo sonrientes y juntos que posaron para las cámaras.

Un año después de solicitar el divorcio, ellos volvieron a coincidir públicamente ya que Affleck es el productor ejecutivo junto a Artist Equity, la compañía que fundó junto a su amigo y socio Matt Damon, mientras que ella es la gran protagonista junto a Tonatiuh Elizarraraz y Diego Luna.

Un año después de su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a coincidir públicamente en un evento que pocos esperaban. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP) / Evan Agostini

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck volverán a estar juntos?

Tras el reencuentro de la actriz de 56 años y su expareja, de 53, más de uno pensó en un renovado romance, pero la verdad es que no está en sus planes y solo mantienen una relación cordial y de apoyo mutuo.

“Están en un muy buen momento. Siguen apoyándose mutuamente. Ambos están orgullosos de lo que lograron juntos”, dijo una fuente cercana a la expareja a People.

El informante descartó los rumores de que estén considerando retomar su relación. “Jennifer está bien. Está centrada en las cosas que la hacen feliz: la familia y el trabajo. Ella siempre disfrutó trabajando con Ben, eso no ha cambiado (…) No hay ninguna reunión romántica con Ben”, agregó.

Ejemplo de esto es que durante el estreno de ‘Kiss of the Spider Woman’, el productor llenó de elogios a su expareja: “Es un gran honor estar aquí, porque es un tipo de personaje para Jennifer que quería… Fue su suerte, toda su vida, cuando estaba de niña mirando las películas con su madre, del Hollywood clásico, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo”, dijo.

El lunes 6 de octubre, ambos se reencontraron durante el estreno del musical Kiss of the Spider Woman en Nueva York, donde la cantante y actriz, de 56 años, deslumbró en la alfombra roja. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP) / Evan Agostini

Jennifer Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024, después de dos años de relación por supuestas “diferencias irreconciliables”. Ellos volvieron a estar juntos después de 20 años de su primer compromiso cuya boda fue suspendida por la presión mediática en 2004; sin embargo, una vida juntos no se hizo realidad tras reavivar su romance en 2021 y casarse en julio de 2022. En enero de 2025 se oficializó el divorcio, luego de cinco meses que ella confirmara su separación.

