Con tan solo 22 años, Olivia Rodrigo puede decir que es una estrella mundial. Y es que su música ha llegado a distintas partes del globo, convirtiéndose en la favorita de muchas personas. En esta nota te hablaré sobre esta artista, ya que recientemente reveló cuál es su “mayor miedo” en el escenario.

Antes de profundizar en su declaración es necesario recalcarte que ella asistió a la Gala Spring into Action de Planned Parenthood of Greater New York. Justo durante ese evento, ella conversó con People y ahí tocó el tema que motivó esta nota.

Su táctica de hidratación poco convencional

En la entrevista, la intérprete de ‘deja vu’ dejó en claro que su “mayor miedo” tiene que ver con la táctica de hidratación poco convencional que aplica en sus presentaciones, que, por cierto, ya ha tenido varias en Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.

La gira 'Guts World Tour' ha sido una experiencia exitosa para Olivia Rodrigo, con conciertos en estadios y grandes recintos.

“(Tengo miedo) de hacerme pis en los pantalones en el escenario”, señaló Olivia Rodrigo al mencionado medio en la gala realizada en Cipriani South Street, en la ciudad de New York. La cantante después reveló sus primeras acciones después de haber bajado del escenario. Según la fuente, ella se quita el maquillaje y luego bebe “mucha agua”.

Olivia Rodrigo es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense.

“Siempre tengo miedo de beber agua antes de subir al escenario”, agregó la artista, que tiene previsto un verano de actuaciones como cabeza de cartel en festivales, incluidos Governors Ball, Bonnaroo y Glastonbury. Sin duda, posee una agenda apretada.