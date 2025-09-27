La boda entre Selena Gomez y Benny Blanco está más cerca de lo que imaginas. Por esa razón, se están conociendo interesantes detalles de lo que será el matrimonio más esperado entre las celebridades en el presente año. Quiero comentarte que distintos medios han revelado cómo está diseñado este lugar que abarcará la celebración de los futuros esposos. En esta nota, te brindaré los detalles.

Debo mencionarte que, hace días, este diario te reveló la fecha y en qué lugar se realizará este compromiso entre la actriz y el productor musical . El sitio seleccionado para que ambas celebridades se dieran el “sí, acepto” es una propiedad privada en Santa Bárbara, California.

La boda entre Selena Gomez y Benny Blanco es una de las más esperadas entre las celebridades. (Crédito @selenagomez / Instagram)

Es más, la próxima pareja de casados habría reservado el hotel ‘El Encanto’, un resort de cinco estrellas, para sus invitados de lujo. En dicho lugar, se pudo observar la presencia de los actores Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd.

Es probable que te estés preguntando qué novedad presentará el sitio donde se realizará la boda privada entre Selena y Benny. De ser así, no te preocupes, presta atención a los siguientes párrafos.

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron a salir en 2023 y se comprometieron a finales de 2024. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images) / Emma McIntyre

Un sitio diseñado a la altura

El medio TMZ.com reveló tomas aéreas del lugar donde se llevará a cabo el casamiento entre las celebridades. Según su información, este espacio está situado relativamente cerca al Océano Pacífico.

Si consideras que será fácil tomar fotografías o grabar lo que acontece en esta boda desde una elevada altura, te comentaré que no será posible. Sucede que el lugar escogido presenta distintas carpas blancas y una gran cantidad de árboles con copas muy grandes.

Esta es la propiedad privada donde se realizará la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco. (Crédito: @elencanto.sb / Instagram)

A pesar de ello, el paisaje que ofrece esta propiedad privada es sencillamente espectacular y se presta para una ocasión especial, tal como la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco.

Otro dato que debes tener en cuenta, según la fuente citada, es que Revelry Event Designers es la empresa encargada de la decoración de este espacio para la boda. No se espera menos, pues esta compañía también ha diseñado espacios para los Premios Grammy, Premios de la Academia y otras galas importantes.