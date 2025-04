Ana de Armas se ha ganado un nombre dentro de la industria cinematográfica por su extraordinaria capacidad para meterse de lleno en los papeles que le tocan. Hoy por hoy es reconocida en distintas partes del mundo y por eso cada cosa que realiza termina siendo noticia. Precisamente, te comento que hace poco llamó la atención porque dejó en claro que le encantaría interpretar a ‘Evelyn Hugo’, personaje de ‘Los siete maridos de Evelyn Hugo’, una novela que fue escrita por Taylor Jenkins Reid y que es la próxima adaptación de Netflix.

Su declaración se produjo durante una entrevista con Entertainment Tonight. En aquella ocasión, la actriz reconoció estar al tanto del interés de muchas personas de que interprete a ‘Evelyn Hugo’. Es ahí donde le preguntaron si estaría dispuesta a alejarse de los papeles de acción por un tiempo para poder asumir ese rol y ella indicó que le encantaría.

“Hay que probarlo todo”

“Creo que una de las cosas que más me encantan de la actuación y de mi carrera es poder hacerlo todo”, sostuvo la actriz. “Hay que probarlo todo. No puedes comer siempre lo mismo”, agregó la estrella de ‘From the World of John Wick: Ballerina’, película que estará en cines el próximo 6 de junio.

Ana de Armas recibió el premio ‘Estrella de Acción del Año’ en la CinemaCon 2025 por su trabajo en la película ‘From the World of John Wick: Ballerina’. (Foto: Gilbert Flores / Getty Images)

Hay que tener en cuenta que la novela ‘Los siete maridos de Evelyn Hugo’ fue publicada en 2017 y, a raíz de que se volvió muy popular en TikTok, Netflix negoció con Taylor Jenkins Reid y eventualmente anunció, en marzo de 2022, que iba a hacer una película de la obra. De momento, se desconoce qué artistas están confirmados para participar en dicha cinta.

Ana de Armas comenzó su carrera como actriz con 16 años y en su país natal, Cuba. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Lo que sí te puedo adelantar es que la novela, de acuerdo a People, está ambientada tanto en la década de 1950 como en la actualidad. Ahí se narra la historia de una estrella de Hollywood llamada ‘Evelyn Hugo’ y sus siete maridos, incluyendo uno secreto.