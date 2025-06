Jennifer Aniston, de 56 años, es una de las actrices más importantes de Hollywood. Realmente, posee una brillante carrera en el mundo del arte y eso nadie lo puede discutir. Si bien muchas personas podrían decir que ya no le falta nada por hacer, ella considera que todavía tiene algo pendiente. En esta nota te voy a contar lo que espera lograr algún día para sentirse realizada.

La ganadora de premios Emmy, Globo de Oro y SAG (Premios del Sindicato de Actores de Cine) conversó recientemente con People sobre el tema en cuestión, asegurando que tiene una lista de cosas por hacer que de todas maneras espera completar en un futuro.

“Definitivamente quiero hacer una obra de Broadway. Eso está en mi lista de cosas por hacer, pero se trata de encontrar el tiempo y encontrar la pieza adecuada, el material adecuado. Pero tengo que hacer absolutamente una obra en Broadway”, manifestó Jennifer Aniston, que también reveló qué papel suyo estaría dispuesto a volver a interpretar.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images)

“Dios mío, esto literalmente salió a relucir el otro día: Horrible Bosses”, señaló la actriz, refiriéndose a la película de comedia de 2011 y su secuela de 2014, que trata de empleados que lidian con sus jefes abusivos y planean cómo asesinarlos.

“Creo que la comedia es una necesidad”

“Jason Bateman y yo estábamos hablando de eso, y Charlie Day también ha estado hablando mucho. Así que creemos que sería divertidísimo. Los personajes son divertidísimos y necesitamos comedia. Personalmente, creo que la comedia es una necesidad. Nos divertiría mucho, creo, volviendo a ver dónde están esos locos hoy”, indicó después.

Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Amy Sussman / WireImage / Getty Images)

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

A raíz del deseo que espera hacer realidad Jennifer Aniston, consideramos oportuno repasar su carrera como actriz. De acuerdo a la citada fuente, ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993.

Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Mi novia Polly (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘We’re the Millers’(2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

