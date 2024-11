Para nadie es un secreto que Travis Kelce es un gran admirador de Taylor Swift, cantante con la que tiene una relación sentimental. Lo que sí nadie sabía, hasta hace poco, es la canción de su pareja que él asegura que escuchará “por siempre”. ¿Quieres conocer cuál es ese tema? Descúbrelo leyendo esta nota por completo.

El jugador de los Kansas City Chiefs brindó la información indicada en el podcast New Heights, el cual realiza junto con su hermano Jason Kelce y lo puedes disfrutar en YouTube. Para ser más exactos, habló sobre la canción el 27 de noviembre de este año, causando un gran impacto en su comunidad.

En esta imagen se aprecia a Jason Kelce y a Travis Kelce conversando en el podcast New Heights. (Foto: New Heights / YouTube)

“Quiero decir que ‘Blank Space’ es una canción que escucharé por siempre. Es increíble, todo en ella”, expresó en aquel entonces Travis Kelce. Por si no lo sabías, aquel tema pertenece al álbum ‘1989′, el cual lanzó Taylor Swift en 2014.

Esta imagen permite ver a Taylor Swift durante un concierto. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

También habló sobre otras canciones

Pero no creas que en el podcast solo habló sobre esa canción de su pareja. “Voy a mencionar algunas nuevas”, indicó después. “‘Death By a Thousand Cuts’ es una que aprendí a amar por completo. Vi el programa de Tay en NPR, su Tiny Desk, y lo puso en ese programa y ahí fue donde me enamoré”, recalcó.

Taylor Swift y Travis Kelce en la final masculina del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

“Además, quiero decir que ‘The Alchemy’ no puede fallar con ese programa”, agregó el deportista, que tampoco se olvidó de ‘Cowboy Like Me’, una canción que dijo que “es otra buena”. Jason Kelce, en tanto, indicó que su canción favorita de Taylor Swift es ‘I Can Do It With a Broken Heart’. “Ni siquiera voy a enumerar todos sus increíbles éxitos. Creo que para mí todo termina ahí”, expresó.

Si disfrutaste la nota de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.