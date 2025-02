Jennifer Lopez parece estar afrontando con mucha serenidad su reciente divorcio de Ben Affleck. Según una fuente cercana citada por Us Weekly, la estrella “está empezando a sentirse como ella misma nuevamente. Se está enfocando en su felicidad y en ser una madre excepcional”, todo esto a solo un mes de haber puesto fin a su matrimonio con el actor.

Según la fuente, el trabajo le ha venido de lujo a JLo en estos meses, ayudándola a mantenerse ocupada. “Ha sido una buena distracción”, dijo. Entre sus próximos proyectos destaca la versión musical de Kiss of the Spider Woman, que tuvo su gran estreno en el Festival de Cine de Sundance el pasado 26 de enero.

En el estreno, JLo se metió de lleno en el espíritu de la película con un impresionante vestido de encaje negro, adornado con una superposición de tela de araña con lentejuelas. Visiblemente emocionada, habló sobre la cinta, inspirada en la novela de 1976 de Manuel Puig y en el aclamado musical de Broadway que ganó un premio Tony.

Jennifer Lopez fijó el 26 de abril de 2024 como la fecha oficial de su separación de Ben Affleck. | Crédito: Neilson Barnard / Getty Images

“He estado esperando este momento toda mi vida. La razón por la que incluso quise estar en este negocio es porque mi mamá me sentaba frente al televisor y [West Side Story] aparecía una vez al año”, dijo en el festival. “Recuerdo que estaba hipnotizada y pensaba: ‘Eso es lo que quiero hacer’. Ese siempre fue mi objetivo. Esta es la primera vez que realmente pude hacerlo. ¡Este hombre hizo mi sueño realidad!”, agregó.

Mientras tanto, la fuente le reveló al citado medio que protagonizar esta película era un verdadero “sueño” para ella. “Está convencida de que es su mejor actuación hasta la fecha”, reveló. Aunque tiene varios proyectos en camino, está siendo muy selectiva. “Para ella, ahora se trata de calidad sobre cantidad”, añadió. Además, destacó que la artista se ha estado enfocando en sí misma y se siente más radiante que nunca.

Jennifer Lopez citó diferencias irreconciliables como la razón de su separación de Ben Affleck. | Crédito: Michael Tran / AFP

Por ahora, JLo está 100 % enfocada en su carrera y no en el romance. “Aún no se siente lista para volver a salir con alguien”, contó el informante al citado medio. Pero eso no significa que haya perdido la fe en el amor. “Siempre ha sido una romántica, y eso no va a cambiar”, añadió.

Tras meses de rumores sobre su separación, JLo presentó la demanda de divorcio contra Affleck, de 52 años, en agosto de 2024. Curiosamente, la fecha coincidió con el segundo aniversario de su gran boda en Georgia, celebrada en agosto de 2022, apenas un mes después de haberse casado en secreto en Las Vegas.

