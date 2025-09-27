Glen Powell se ha ganado un nombre dentro de la industria cinematográfica debido a su gran talento para la actuación. La popularidad que goza hoy en día es tanta que cuando se pronuncia sobre algo genera impacto. Es por eso que anteriormente te di a conocer las palabras que les dedicó a sus padres mientras aceptaba un premio en la CinemaCon 2025. Y en esta ocasión te cuento que ha revelado lo que haría si tuviera una segunda oportunidad en la vida. Si te interesa recibir esa información, sigue leyendo la nota.

Por si no lo sabías, el 25 de septiembre se estrenó su más reciente película ‘Chad Powers’. Ese día conversó con People y, durante ese diálogo, abordó el tema que motivó la creación de este artículo. Lo que mencionó dio la vuelta al mundo rápidamente.

Glen Powell es un actor, escritor y productor estadounidense.

“Si pudiera volver a hacerlo… Hubo un reality show que hice cuando tenía 15 años llamado ‘Endurance’, donde me caí del granero y me echaron el primer día”, comenzó diciendo Glen Powell en la entrevista (ese fragmento se puede apreciar en un video compartido por el medio en su cuenta de Instagram: @people). “Lo volvería a hacer”, sostuvo.

Glen Powell nació el 21 de octubre de 1988 en Austin, Texas, Estados Unidos.

¿En qué consistía ‘Endurance’?

Con el fin de darte más información acerca de ‘Endurance’, te cuento que este fue un programa emitido por Discovery Kids entre 2002 y 2008. Se caracterizó por ser un reality show estadounidense de competencia física y mental, similar a ‘Survivor’, pero para adolescentes, donde equipos de un chico y una chica competían en desafíos en lugares remotos para ganar premios como viajes para sus familias.

“Es muy triste”

Regresando al tema de la entrevista, te comento que las declaraciones de Glen Powell no acabaron con lo anterior, ya que inmediatamente después indicó a la persona con la que conversaba que tenía la posibilidad de ver el momento al que se refería. “Puedes buscarlo. Es muy triste. Sin duda hay un video. Todo el mundo lo vio. Eres la única persona a la que no le molesta”, precisó.

Películas destacadas de Glen Powell

‘Everybody Wants Some!!’ (2016)

‘Set It Up’ (2018)

‘Top Gun: Maverick’ (2022)

‘The Expendables 3’ (2014)

‘Hidden Figures’ (2016)

‘The Outfit’ (2022)

‘Burnt’ (2015)

‘Call of the Wild’ (2020)

‘Anyone But You’ (2023)

