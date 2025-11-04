Jennifer Lawrence, al ser una estrella de Hollywood, goza de fama mundial y, por ende, es capaz de generar titulares en los medios cada vez que declara sobre un tema puntual. Precisamente, ayer te conté que reveló cómo su experiencia posparto tras el nacimiento de su segundo bebé la ayudó a afrontar su papel en ‘Die My Love’. Ahora te informo que decidió contar lo que pasa por su cabeza cada vez que se hace una trenza.

La artista abordó el tema durante una entrevista que tuvo con Harper’s Bazaar. Para ser más exactos, fue cuando estaba contando que su estilo personal siempre está influenciado por el personaje que interpreta en ese momento.

“Lo veo mientras estoy grabando”

“Sucede siempre. Es algo que tengo que controlar a toda costa. Lo veo mientras estoy grabando, y luego reviso las fotos y pienso: ‘¿Quién es esa?’”, comenzó diciendo Jennifer Lawrence. “‘Grace’ (su personaje en ‘Die My Love’) fue muy influyente. Lo noté cuando empecé a vestirme como ella”, agregó, antes de hablar acerca de su papel en la franquicia de ‘The Hunger Games’: ‘Katniss Everdeen’.

“Bueno, quizá no ‘Katniss’”, señaló al ser preguntada por el querido personaje al que ‘dio vida’ en ‘The Hunger Games’ (2012), ‘The Hunger Games: Catching Fire’ (2013), ‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 1’ (2014) y ‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’ (2015). “Aunque no puedo hacerme una trenza sin pensar: ‘¿Ah, sí? ¿Quieren que alguien mencione la película?’”, indicó después la artista.

Para ella, New York es una fuente de inspiración estilística

Cabe mencionar que Jennifer Lawrence también declaró a Harper’s Bazaar que la ciudad de New York es una fuente de inspiración estilística. “Me fijo en las siluetas, ya sea en internet o en la calle, y vivir en New York es realmente inspirador”, expresó la estrella, que ha tomado nota del resurgimiento del estilo Y2K. “Empecé a ver que volvían a ponerse las capas, lo cual es muy divertido cuando tienes la edad suficiente para recordar las tendencias de principios de los 2000, con la camiseta de tirantes colgando debajo de la camisa”, aseguró.

