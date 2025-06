Una de las películas más esperadas del 2024 fue ‘Madame Web’, ya que es un clásico personaje de los cómics que está relacionado a ‘Spider-Man’. Sin embargo, la cinta no terminó agradando a muchas personas. Dakota Johnson, quien protagonizó aquel filme, fue una de las actrices que recibió bastantes críticas por su trabajo, a tal punto de que en febrero de este año ganó un Razzie a la peor actriz. Lo curioso es que, debido a ese singular reconocimiento, Sandra Bullock se animó a enviarle una nota de voz. En esta nota te voy a dar a conocer la reacción que tuvo Dakota al recibir dicho mensaje.

Por si no lo sabías, los Razzie son una premiación paródica que reconoce lo peor del cine. Estos también son llamados como Golden Raspberry Awards o anti-Oscars, y su objetivo es hacer humor sobre los fracasos cinematográficos.

El tema aquí es que ‘Madame Web’, a raíz de convertirse en un verdadero fracaso, recibió elogios de los Razzie en las categorías peor guión, peor película y peor actriz. Justamente, Dakota Johnson, durante su participación en el pódcast ‘Good Hang’ de Amy Poehler, recordó su reconocimiento para mencionar una anécdota con alguien a quien admira bastante: Sandra Bullock.

“Hace poco intercambié mensajes de texto, bueno, recibí una nota de voz de Sandra Bullock, porque no sé si lo sabes, pero gané el Razzie a la peor actriz”, le dijo Johnson a Poehler, quien de inmediato la felicitó por ello. “Pregunté si me lo podían enviar. Pero Sandra Bullock me envió una nota de voz que decía: ‘He oído que estás en el club de los Razzie y deberíamos tener un brunch, deberíamos tener un brunch mensual’. Porque supongo que lo ganó el año en que también ganó el Óscar. Fue el mismo año, creo”, agregó la actriz.

Dakota Johnson interpretó a ‘Cassandra Webb / Madame Web’ en la película de Sony Pictures, ‘Madame Web’. (Foto: Frederic J. Brown / AFP vía Getty Images)

“Me dio un ataque de pánico”

Luego de ello, indicó que el accionar a Bullock le generó un gran impacto. “Me dio un ataque de pánico recibir este mensaje de ella porque es tan icónica para mí, como una estrella de cine. Pensé: ‘¡Dios mío!’. Estaba loca”, aseveró.

Dakota Johnson hizo su debut cinematográfico a los 10 años con un papel secundario en ‘Crazy in Alabama’ junto a su madre Melanie Griffith. (Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Más adelante, Dakota Johnson señaló que si bien logró recoger su premio Razzie, eventualmente la parodia de los premios la llamó para pedirle que lo devolviera “porque solo tenían uno”. Sin duda, la actriz vivió una experiencia que jamás olvidará.

La vez en que Sandra Bullock ganó el Razzie

De acuerdo a People, en marzo de 2010, Sandra Bullock asistió a los Premios Razzie en Los Ángeles y aceptó el premio a la peor actriz por su película ‘All About Steve’. Lo llamativo es que días después de lo sucedido ella ganó el Oscar a la mejor actriz por su trabajo en ‘The Blind Side’.

¿De qué trató la película ‘Madame Web’, estrenada en 2024?

‘Madame Web’ es una de las películas derivadas del universo de ‘Spider-Man’ de Sony Pictures. La cinta permitió conocer a ‘Cassandra Webb’, quien adquirió habilidades de clarividente que le permitieron ver el futuro de los personajes interpretados por Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced. Lo curioso es que nunca el filme conecta con una película del ‘Hombre Araña’, a pesar de que todos los personajes que aparecen en el mismo están conectados con el superhéroe.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí