Cada vez que Scarlett Johansson habla algo relacionado a su participación en ‘Jurassic World Rebirth’ (en cines en julio de 2025), sus ojos brillan. Y es entendible, pues ella, como bien ya lo dijo antes, cumplió un sueño al formar parte de la saga de películas de los dinosaurios. Te comento todo esto porque recientemente la artista contó que, tras haber sido elegida para actuar en la mencionada cinta, recibió un correo electrónico de Bryce Dallas Howard. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

Por si no lo sabías, Scarlett Johansson, en el film indicado, interpreta a ‘Zora Bennett’, una exagente de la CIA, experta en operaciones encubiertas, que lidera un equipo en una misión de alto secreto para asegurar el material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo. Ella tiene un rol protagónico en la película, así como en su momento lo tuvo Bryce Dallas Howard (‘Claire Dearing’), quien, junto a Chris Pratt (‘Owen Grady’), fue la estrella de las tres anteriores cintas de la saga (‘Jurassic World’ de 2015, ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ de 2018 y ‘Jurassic World Dominion’ de 2022). Por lo tanto, su colega es alguien que ya hizo historia en la franquicia.

Lo último señalado lo sabe muy bien Scarlett Johansson. Es por esa razón que le generó una gran alegría el haber recibido un correo electrónico de Bryce Dallas Howard luego de que ella quedara como la actriz encargada para ‘dar vida’ a ‘Zora Bennett’.

¿Qué le escribió Bryce Dallas Howard a Scarlett Johansson?

“Cuando me eligieron, Bryce Dallas Howard me contactó y estaba muy emocionada. Me escribió un correo electrónico largo y extenso contándome su experiencia y lo maravillosos que eran los fans, y cómo eso era parte de la emoción: unirse a la familia ‘Jurassic’ y tener estos fans para toda la vida”, recordó la artista en diálogo con People. Sin duda, un momento que nunca olvidará, pues la hizo feliz.

Scarlett Johansson es una actriz estadounidense de origen danés, que también se ha desempeñado de manera eventual como cantante, productora, modelo y empresaria. (Foto: Roy Rochlin / Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment)

La vez que Bryce Dallas Howard dijo que estaba muy emocionada por ‘Jurassic World Rebirth’

A raíz de la revelación de Scarlett Johansson, considero necesario recordar que Bryce Dallas Howard, el mes pasado, dijo que estaba muy emocionada por ‘Jurassic World Rebirth’, razón por la cual definitivamente la iba a ver en el cine.

Bryce Dallas Howard es una actriz, guionista y directora estadounidense. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images)

“Como fan, estoy muy emocionada por Jurassic World Rebirth. Estaré presente en el estreno en cines, y tienen un elenco increíble. Me refiero a Mahershala Ali, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey. Va a ser absolutamente fantástico. Estoy emocionada. Y quizás dentro de 20 años, si alguna vez me lo pidieran, por supuesto, volvería en un abrir y cerrar de ojos”, aseguró la actriz a ScreenRant.

