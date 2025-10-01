Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que elaboré una nota sobre Bryce Dallas Howard. Para ser más exactos, en julio de este año te conté que ella le mandó un correo a Scarlett Johansson luego de que esta última fuera elegida para actuar en ‘Jurassic World Rebirth’. Ahora nuevamente te hablaré sobre la actriz de 44 años debido a que hace poco compartió los recuerdos que tiene interpretando a ‘Gwen Stacy’ en ‘Spider-Man 3’.

Resulta que la artista asistió a la Comic Con de Los Ángeles el sábado 27 de septiembre, y ahí, durante un panel, de acuerdo a People, reflexionó sobre su experiencia en la mencionada cinta de 2007, donde ‘dio vida’ a la compañera de laboratorio de ‘Peter Parker’ (Tobey Maguire).

“Recuerdo haber formado parte de ‘Spider-Man 3’ y pensar: ‘¡Guau! Es genial cómo el equipo y los actores se han convertido casi en una compañía, como una banda, como un pequeño circo, donde saben cuál es su espectáculo y se unen para deslumbrar aún más al público’”, aseguró, antes de elogiar al director Sam Raimi por su “increíble capacidad de colaboración e inclusión”.

Bryce Dallas Howard es una actriz, guionista y directora estadounidense. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP) / JUSTIN TALLIS

“Justo en ese momento pensé…”

“Su enfoque colectivo en crear algo que satisficiera al público me inspiró mucho”, expresó después acerca del elenco y del equipo, siempre según la citada fuente. “Y justo en ese momento pensé: ‘Voy a hacer de esto mi misión: intentar estar en la primera película de una franquicia’”, agregó la actriz, que formado parte de franquicias como ‘Jurassic Park’, ‘Crepúsculo’ y ‘Star Wars’ (en la que trabajó como directora).

Más adelante, habló sobre las acrobacias que le tocó realizar. “Como actriz, quieres hacer todo lo posible, pero trabajas muy de cerca con los coreógrafos, coordinadores y actores para poder actuar, y ellos saben cuándo deben tomar el control. Recibí mucha formación y estaba muy entusiasmada, y todavía siento algunas de esas acrobacias de vez en cuando, como si me atrapara ‘Spider-Man’”, dijo. “Recuerdo que después fui a ver a mi osteópata y me preguntó: ‘¿Te arrastró un camión?’. Le respondí: ‘No. Me rescató ‘Spider-Man’, claro’”, indicó después.

Bryce Dallas Howard interpretando a ‘Gwen Stacy’ en ‘Spider-Man 3’. (Foto: Sony Pictures Entertainment / YouTube)

Películas destacadas de Bryce Dallas Howard

‘The Village’ (2004)

‘Manderlay’ (2005)

‘Lady in the Water’ (2006)

‘Spider-Man 3’ (2007)

‘Terminator Salvation’ (2009)

‘The Twilight Saga: Eclipse’ (2010)

‘Hereafter’ (2010)

‘The Help’ (2011)

‘50/50’ (2011)

‘Jurassic World’ (2015)

‘Pete’s Dragon’ (2016)

‘Gold’ (2016)

‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ (2018)

‘Rocketman’ (2019)

‘Jurassic World Dominion’ (2022)

