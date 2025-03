Brenda Song no es la única que cumplió años el jueves 27 de marzo, pues ese día también fue el cumpleaños de Stacy Ann Ferguson, más conocida como Fergie. La exintegrante de los ‘Black Eyed Peas’ llegó a los 50 años y, a raíz de ello, escribió una emotiva carta para su yo más joven. Cada palabra que usó emocionó a miles de usuarios.

A través de su cuenta de Instagram (@fergie), la artista dio a conocer lo que escribió en una publicación donde adjuntó una foto de su persona cuando era apenas una niña, una captura del reconocimiento de Billboard como una de las mejores artistas del Siglo XXI y una imagen de su hijo Axl Jack Duhamel, que nació el 29 de agosto de 2013.

“Sigue trabajando en ti misma”

“Sinceramente, no sabía qué publicar para celebrar este hito, así que empecé con una carta para mí misma cuando era más joven”, puso al inicio de la descripción de su post. Luego colocó la carta en sí: “Querida Stacy, un día cumplirás 50 y estarás orgullosa de ti misma. No lo tendrás todo resuelto, pero te darás cuenta... ¿quién lo sabe? El éxito está en el camino, y la verdadera felicidad se encuentra en los momentos más pequeños y sencillos. Sigue amando profundamente con todo tu corazón y sigue trabajando en ti misma. Siempre todo tiene sentido después. Te amo”.

Fergie formó parte del grupo femenino ‘Wild Orchid’ y del grupo de hip hop ‘Black Eyed Peas’. (Foto: @fergie / Instagram)

Pero ahí no quedó todo, ya que en esa misma publicación también dio a conocer los motivos por el que puso el reconocimiento de Billboard y la instantánea de su hijo. “Añadí la lista de Billboard porque quería darte las GRACIAS. (¡Gracias de verdad!) Fue una hermosa sorpresa y me hizo sentir que mi música significa algo. Tampoco podía celebrar este hito sin incluir a mi hijo Axl Jack, el amor más dulce que he conocido. Me haces querer ser mejor persona cada día”, escribió. “Adelante y hacia arriba”, sentenció.

Fergie ha sido reconocida por Billboard como una de las mejores artistas del Siglo XXI. (Foto: @fergie / Instagram)

Es necesario mencionar que Fergie, de acuerdo a People, se ha mantenido alejada del foco de atención en los últimos años. La artista, que actualmente trabaja en solitario, solo ha dado a conocer fragmentos de su vida en su cuenta de Instagram, como conciertos, partidos de fútbol y su vida con su pequeño.