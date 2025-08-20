En junio de este año te informé sobre cómo inició la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner, luego que se conociera que ambos están comprometidos. Si bien a raíz del gran paso que dieron surgió la pregunta de cuándo podría ser la boda de los dos, lo cierto es que en este momento la atención está puesta en las recientes declaraciones de la cantante sobre un matrimonio al que asistió en 2022. Resulta que ella fue a dicha ceremonia con un vestido blanco transparente y no es hasta hace poco que se animó a explicar por qué decidió ir así.

Para empezar, la boda a la que me refiero es la de Simon Porte Jacquemus y Marco Maestri. Con respecto a sus palabras, pues la artista abordó el tema de dicho matrimonio en una entrevista en video con Harper’s Bazaar, que se publicó en X a través de la cuenta @harpersbazaarus.

“El código de vestimenta era blanco”

“Este atuendo causó un poco de revuelo”, comenzó diciendo Dua Lipa en el clip. “El código de vestimenta era blanco. En todas las fotos se ve que todos van de blanco, así que no sé por qué me criticaron tanto”, agregó la intérprete de ‘Break My Heart’.

Dua Lipa asistiendo a la boda de Simon Porte Jacquemus y Marco Maestri el 27 de agosto de 2022 en Charleval, Francia. (Foto: Arnold Jerocki / Getty Images) / Arnold Jerocki

Luego de ello dio una posible razón. “Creo que también fue porque estaba bastante desnuda para ello”, manifestó la artista, haciendo referencia al hecho de que su vestido, como ya indiqué antes, fue, además de blanco, transparente.

Dua Lipa es una cantante, compositora y modelo albanesa, británica y kosovar. (Foto: Arnold Jerocki / Getty Images) / Arnold Jerocki

Para ser más exactos, Dua Lipa, en ese entonces y según People, lució un vestido blanco transparente con falda sirena, mangas cortas y detalles florales en 3D. Ella complementó su look con un bolso negro y pendientes de flores blancas. Sobre quién diseñó el atuendo, pues en la entrevista ella dijo que Jacquemus fue quien lo hizo. Además, reveló que él mismo le pidió que lo utilizara.

Allow @dualipa to set the record straight: If the groom asks you to wear white to his wedding, you do it. Here, watch as the superstar reflects back on her viral wedding-guest dress for her longtime friend, Jacquemus. Link below for the full video. pic.twitter.com/l4Yyw4K1tp — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) August 19, 2025

“Fue simplemente increíble”

“Así que fue a petición suya que usé este vestido en su boda”, subrayó. “Me encantó. Me sentí tan bien con él. Fue simplemente increíble. Siento que todavía hablo de esa boda a día de hoy”, añadió la cantante, que en noviembre de este año dará un concierto en Lima, Perú.

