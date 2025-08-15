Una de las telenovelas mexicanas más exitosas de la década de los 90 es ‘ María, la del Barrio ’. Aquella muchacha humilde y llena de sueños, interpretada por Thalía , cautivó a incontables madres de familia que no se despegaban de sus televisores para visualizar cada capítulo. Impresionantemente, te comentaré que se han cumplido 30 años desde que se estrenó su primer episodio.

Aunque han pasado tres décadas, los actores que hicieron realidad esta telenovela lograron marcar una época. Por suponer, Itatí Cantoral encantó con su personaje ‘Soraya Montenegro’ y Fernando Colunga , quien personificó a ‘Luis Fernando de la Vega’, también obtuvo un notable reconocimiento.

Como se sabe, Thalía fue la protagonista principal de ‘María, la del barrio’ y no desaprovechó la ocasión para agradecer a los televidentes que sintonizaron cada capítulo de uno de sus personajes más icónicos que interpretó en su carrera actoral. Para celebrarlo, usó su cuenta de Instagram.

El pasado 14 de agosto, 'María, la del Barrio' cumplió 30 años desde que se estrenó el primer capítulo. (Crédito: @thalia / Instagram)

“¡30 años de nuestra querida María la del Barrio! Este personaje nos ha enseñado tanto. A levantarnos, a caernos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos”, se lee en la publicación.

La cantante de 53 años detalló que esta telenovela no solo fue exitosa en México y en cualquier país de habla hispana. Aseguró que ‘María, la del barrio’ también encantó a otras partes del mundo, tales como Indonesia, Italia, China, Portugal, entre otros países.

'María, la del Barrio' fue un rotundo éxito. Fue transmitido en más de 60 países. (Crédito: @thalia / Instagram)

“Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas en todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias”, añadió Thalía.

La cantante de 53 años reiteró su agradecimiento al público que acompañó este proyecto, pues lograron se convirtiera en la más exitosa de la trilogía de ‘Las Marías’. Los años seguirá pasando, pero este melodrama continuará siendo una opción recreativa para muchas familias.

