La actriz de 37 años, Brenda Song, que es muy recordada por su papel de ‘London Tipton’ en la serie de Disney ‘The Suite Life of Zack & Cody’, está muy orgullosa de tener ascendencia tailandesa y hmong. Precisamente, sobre esa herencia habló recientemente con un medio estadounidense y ahí reveló la forma en que la transmite a sus hijos (Dakota, de 4 años, y Carson, de 2), que nacieron fruto de su relación con Macaulay Culkin.

Para ser más precisos, la artista conversó con People. En dicho diálogo, antes de dar a conocer lo indicado en el párrafo anterior, llegó a contar que sus padres le hablaban a ella y a su hermano, cuando eran niños, en hmong en casa. Todo para que ellos siempre tuvieran presente sus orígenes.

“Estoy inmensamente agradecida de que mis padres se esforzaran tanto por no perder nuestro idioma ni nuestra cultura. Somos una familia muy unida. Como mis padres son refugiados, creo que eso nos une aún más”, aseguró Brenda Song, que actualmente es sumamente feliz siendo madre de dos hijos.

Brenda Song es una actriz, cantante, modelo y compositora estadounidense. (Foto: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images) ×

“Es un placer para mis hijos experimentar ambas caras de su herencia”

Precisamente, como ahora es progenitora, ella está haciendo todo lo posible para que la herencia de su familia no desaparezca. “Todas las noches, mis hijos me dicen ‘Buenas noches’ y ‘Te quiero’ en inglés y también en hmong. Se trata de ayudarlos a comprender que esto es parte de quiénes son. Mis padres, primos y abuela están aquí todo el tiempo, así que es un placer para mis hijos experimentar ambas caras de su herencia. No quiero que lo pierdan porque es muy fácil, sobre todo en Los Ángeles”, recalcó.

Brenda Song y Macaulay Culkin se comprometieron en enero de 2022. De momento, no han anunciado nada sobre la realización de una boda. (Foto: Leon Bennett / GA / The Hollywood Reporter via Getty Images) ×

Más adelante, Brenda Song dejó en claro que su orgullo por sus raíces tailandesas y hmong se extiende a cada aspecto de su vida. “Siempre me gusta bromear diciendo que cuando empecé a salir con mi pareja (Macaulay Culkin), le dije: ‘Ay, cariño, no solo sales conmigo. Sales con toda mi familia’”, manifestó riéndose. “Mi madre tiene literalmente una habitación en casa. También le enseñamos a Mac a hablar algo de hmong, y mi abuela les trajo a los niños y a Mac trajes tradicionales, lo cual es increíble”, agregó la actriz, que es una de las estrellas de la serie de Netflix, ‘Running Point’.