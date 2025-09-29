El gran show de Kendrick Lamar ya tiene sucesor y no es Taylow Swift como tanto se rumoreaba. Tras una exitosa residencia en Puerto Rico llamada “No Me Quiero Ir de Aquí”, Benito Antonio Martínez Ocasio se prepara para dejarlo todo en Estados Unidos, país que no incluyó en su gira mundial por temor a que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) afectaran a los migrantes en su concierto, pero al que le dará un oportunidad a lo grande. En las últimas horas el nombre de Bad Bunny viene acaparando titulares por confirmarse que será el encargado de poner la música en el ‘Halftime show’ del Super Bowl 2026. Aquí te dejo los detalles que se conocen hasta el momento y cómo se siente el popular ‘Conejo malo’ por el espectáculo que dará en el medio tiempo de la final del campeonato de la National Football League (NFL) en su edición LX que se realizará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero.

El anuncio llegó el último domingo 28 de septiembre durante el medio tiempo del partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers. Ahí se confirmó que el rapero de 31 años pondrá a bailar a los miles de asistentes y millones que verán el encuentro por todo el mundo por Apple Music.

Horas antes de la confirmación, la organización deportiva realizó una peculiar publicación en Instagram con un balón de fútbol americano, una manzana y el emoji de una carita guardando silencio. El cantante también hizo lo propio en su cuenta de X escribiendo: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”. De esta manera hizo referencia a la preocupación que sentía ante la posibilidad de que las redadas de ICE se produjeran en los alrededores de sus conciertos.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el primero de sus 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico). (Foto: EFE) / Thais Llorca

Lo que siente Bad Bunny por ser el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El 2025, el show de Kendrick Lamar se convirtió en la actuación más vista del espectáculo de medio tiempo con la participación especial de SZA, Samuel L. Jackson, Serena Williams y Mustard, según precisan desde People.

La decisión de incluir para el Super Bowl LX a Bad Bunny tuvo que ver con Jay-Z y su compañía Roc Nation que se asociaron con la NFL en 2019. Él es “estratega de entretenimiento musical en vivo” de la liga y tiene el voto final para decidir quién sube al escenario. “Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”, dijo el también esposo de Beyoncé en un comunicado.

Bad Bunny se suma a la lista de artistas latinos que tuvieron a su cargo el Halftime Show del Super Bowl. (Foto: @applemusic / Instagram)

Por su parte, Bad Bunny agregó: “Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

El ‘Conejo malo’ también usó su cuenta en Instagram para compartir un video en donde se le ve sentado en un poste de portería de fútbol americano colocado en una playa luciendo la pava, tradicional sombrero de Puerto Rico que lo acompañó en toda su residencia, y con un colorido atardecer de fondo. Mientras la cámara enfocaba, un texto sobre el video adelantaba su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo, patrocinada por Apple Music.

