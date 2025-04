Después de varias semanas, Ben Affleck se refirió al video viral donde se negó a comprar unas zapatillas de $6.000 a su hijo. Ahora, con tono relajado y algo de humor, defendió a sus “bebés en quiebra” y explicó por qué tomó esa decisión que llamó la atención de más de uno.

Durante su participación en el programa Today with Jenna & Friends, el actor habló sobre su forma de criar a sus hijos, mencionando los trabajos que realizan sus adolescentes.

Ben Affleck le dijo a su hijo de 13 años que tenía que trabajar para comprar unas zapatillas de 6.000 dólares. | Crédito: IG gotsole ×

Sus declaraciones llegan después de que se hiciera viral un video en el que reprendía a su hijo Samuel, de 13 años, por pedir unas exclusivas Dior Air Force 1 con un precio altísimo.

Durante la entrevista, Ben Affleck explicó por qué decidió no comprarle las costosas zapatillas a su hijo, a pesar de contar con una fortuna estimada en 150 millones de dólares.

Affleck, que comparte a sus tres hijos Violet (19), Fin (16) y Samuel (13) con su exesposa Jennifer Garner, recordó con humor el momento en que su hijo le pidió las exclusivas zapatillas Dior.

Ben Affleck rechazó comprarle unas zapatillas de $6.000 a su hijo Samuel, de 13 años. | Crédito: YT Got Sole ×

“Quería esas zapatillas, y yo le dije: ‘¿Cuestan 6.000 dólares? ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a cortar el césped? ¿Tienes 6.000 dólares?’”, relató entre risas, dejando claro que en su casa, el dinero no lo es todo.

Affleck recordó entre risas cómo su hijo intentó justificar la compra diciendo: “Tenemos el dinero”, a lo que él respondió con humor: “¡Yo tengo el dinero! Tú estás en bancarrota”.

Más allá del chiste, el actor fue claro al decir que, aunque ama profundamente a sus hijos y le encantaría darles todo, cree firmemente que deben aprender el valor del esfuerzo: “Si realmente quieres algo, tienes que trabajar para conseguirlo”, expresó.

Ben Affleck revela en qué trabajan sus hijos

Durante la charla, también compartió que sus hijos mayores ya están ganando experiencia laboral. “Sí, mis dos hijos mayores tienen trabajo”, contó, señalando que uno de ellos acaba de empezar en una tienda, aunque no quiso revelar cuál, y que su hija mayor, actualmente en la universidad, está buscando prácticas para el verano.

Ben Affleck explicó que hacer que sus hijos trabajen para ganar su mesada les enseña el valor del dinero. | Crédito: IG gotsole ×

Affleck también reflexionó sobre cómo su hijo menor, Samuel, de 13 años, está comenzando a enfrentarse a la realidad del dinero y el valor de las cosas: “Está lidiando con esa realidad ahora mismo”, dijo, reforzando su enfoque como padre que busca enseñar principios duraderos.

“No es que no tenga zapatos, pero no son los más caros”, explicó Affleck, añadiendo con humor: “Si realmente los quieres, puedes trabajar 1000 horas a salario mínimo”. Y continuó: “Cuando hayas trabajado tanto, es probable que ya no quieras gastar todo ese dinero en unas zapatillas”.