Millie Bobby Brown sorprendió al mundo cinematográfico al revelar que se convertirá en madre adoptiva con su actual esposo, Jake Bongiovi . Si bien este sería el comienzo de una nueva etapa en la vida los jóvenes actores, se dio a conocer una extraña coincidencia que comparte la estrella de ‘ Stranger Things ’ con su propia madre en relación a este anuncio. ¿De cuál se trata?

Antes de revelártelo, el acontecimiento se conoció a través de una publicación realizada hace pocas horas por Millie y Jake en sus respectivas cuentas de Instagram. En ella, ambos demostraron sentirse emocionados por convertirse en padres.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces fuimos tres”, se lee en el post.

Un detalle poco común

Antes de revelar que sería mamá, la actriz de 21 años contó al podcast ‘Smartless’ que su progenitora también dio a luz a su primer hijo a esa misma edad. Desde que tiene uso de razón, Millie ha deseado ser madre.

“De hecho, mi madre (Kelly) tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los. Y, ¿sabes? Esto ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá, igual que mi mamá lo fue conmigo", fueron sus palabras.

Millie Bobby Brown ha interpretado a 'Once', un personaje relevante en las 5 temporadas de 'Stranger Things'. (Crédito: @milliebobbybrown / Instagram)

La estrella de ‘Enola Holmes’ también expresó que siempre tuvo la intención de formar una familia a una edad considerable, pero optó por priorizar su carrera como actriz y productora. Además, reveló que siguió el consejo de su esposo: convertirse en papás después de casarse.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se dieron el “sí” en mayo del 2024 sin realizar mucha polémica, ya que su boda fue en secreto y contó únicamente con la presencia de familiares y amistades cercanas de ambas celebridades.

La química entre la pareja de casados fue tan fuerte que su romance, iniciado en el 2021, se fortaleció con el pasar de los años. Ahora, se han convertido en padres adoptivos de una niña, un sueño que Millie logró cumplir a sus 21 años.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en mayo del 2024. Asistieron familiares y amistades cercanas. (Crédito: @milliebobbybrown / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí