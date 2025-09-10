Durante su participación en el pódcast ‘Good Hang con Amy Poehler’, Selena Gomez no solo reveló las películas que verá con sus futuros hijos. También habló acerca de la enfermedad que tiene en los dedos “debido al lupus”. Si te interesa obtener esa información, pues esta nota es para ti.

¿Qué es el lupus?

Primero que nada considero importante indicarte qué es el lupus. De acuerdo a Mayo Clinic, es una enfermedad crónica que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca los propios tejidos y órganos. No tiene cura y en 2013 la estrella de ‘Only Murders in the Building’ se enteró que iba a lidiar con eso el resto de su vida.

La enfermedad que Selena Gomez tiene en los dedos

Ahora, regresando al tema que motivó esta nota, en el pódcast ‘Good Hang con Amy Poehler’, Selena Gomez consideró oportuno mencionar una lucha que mantiene: “Tengo artritis en los dedos debido al lupus”. Si te preguntas qué es la artritis, pues según Mayo Clinic, es la hinchazón y la sensibilidad de una o varias articulaciones. “Los principales síntomas de la artritis son dolor y rigidez de las articulaciones, que suelen empeorar con la edad”, subrayó la fuente.

Selena Gomez es una cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y filántropa estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Lo bueno es que la artista, que es fundadora de Rare Beauty, al enterarse de la enfermedad que tenía en los dedos, vio la oportunidad para que cada producto suyo fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza. “Recuerdo que antes de la marca, intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar la medicación adecuada”, señaló.

“Y, de alguna manera, hicimos que los productos (de Rare Beauty) fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así. Y entonces empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza”, agregó.

Selena Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Por ejemplo, en el caso de su perfume lanzado en agosto de este año (Rare Eau de Parfum with Vanilla and Caramel), este no cuenta con un tapón que haya que quitar. En su lugar, dispensa el aroma con un botón que se puede activar y desactivar, y luego presionar, de acuerdo a People.

“Queremos que (los productos) sean fáciles y accesibles”

“Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es, porque usar los productos es realmente muy útil para cualquier persona, a cualquier edad. Y por eso queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí y siempre lo ha sido”, aseveró Selena Gomez.

¿Cuándo fundó Rare Beauty?

Con respecto a cuándo fundó Rare Beauty, People dio a conocer que lanzó la marca en septiembre de 2020. Además, precisó que, de acuerdo a informes, la marca alcanzó una valoración de 2 mil millones de dólares en 2024.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí