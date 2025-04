Evaluna y Camilo suelen compartir con su tribu momentos íntimos de su relación a través de su canal de YouTube, y esta vez no fue la excepción. Como parte del festejo por sus 10 años de novios, la pareja grabó un video en el que hicieron un emotivo recuento de su historia.

Pero lo que más llamó la atención fue la sinceridad de Camilo, quien confesó que al inicio se sintió intimidado por Evaluna. Mientras ella supo desde el primer encuentro que él sería su esposo, él dudó. Y esa duda, según contó, casi lo hace alejarse de la gran mujer que tenía frente a él.

Al recordar esos primeros días juntos, Camilo trajo a la memoria un momento muy especial: “Cuando pienso en los besos que nos dábamos afuera de la peletería de Bogotá, eso fue hace como 15 Camilos atrás. ¡Qué besos esos!”.

Por su parte, Evaluna, entre sonrisas y algo de nostalgia, quiso saber si él alguna vez imaginó que llegarían tan lejos: “¿Hace 10 años te imaginabas aquí, en este momento conmigo, casado conmigo, con dos hijas?”.

Mientras Camilo admitía sus inseguridades, Evaluna reveló que, desde su primera cita, ya sabía que él sería su esposo.

Para sorpresa de muchos en su tribu, Camilo confesó que nunca imaginó este presente junto a Evaluna: “Definitivamente no, quiero ser realista. Yo pensé que me iba a quedar solo, luego te conocí a ti”.

Mientras él admitía haber tenido dudas al inicio, Evaluna lo tenía clarísimo desde el principio. “Yo sí (...) Voy a decir la verdad general, yo no me cuadro con alguien sino pienso que me quiero casar con esa persona en un futuro, para que voy a perder yo el tiempo con alguien que no va a ser mi esposo”, explicó.

Evaluna fue contundente al compartir que jamás habría salido con Camilo si no hubiera visto en él una posibilidad real de algo serio: “Yo a este le vi potencial para ser mi esposo”, recordó con una sonrisa.

Camilo y Evaluna compartieron detalles íntimos de su historia.

El matrimonio se abrió aún más cuando Camilo compartió una confesión personal: “¿Alguna vez pensaste que esto no iba a funcionar? Porque yo sí lo hice”. El cantante explicó: “Yo dudé, porque tú eres un montón, eres un combo grande, yo pedí una hamburguesa y esos venía con papitas, helado, con malteada, doble malteada, chantilly. En ese momento me asusté, pero para mí todo eso era nuevo”.