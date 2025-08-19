Nadie puede discutir la enorme capacidad actoral que tiene Gary Oldman. Debido a su gran talento, ganó un Oscar en 2018 en la categoría mejor actor por su interpretación de ‘Winston Churchill’ en ‘Darkest Hour’. El tema aquí es que él no siempre pasó por buenos momentos. Por si no lo sabías, el artista, durante un buen tiempo, tuvo que lidiar con el problema de la adicción al alcohol. Afortunadamente, eso ya es cosa del pasado. En una reciente entrevista se animó a hablar sobre cómo su viaje de sobriedad ha tenido influencia en su vida.

Para ser más exactos, Oldman conversó con The Hollywood Reporter. Ahí hizo una reflexión acerca de lo que le tocó experimentar y, eventualmente, superar. Pero antes de eso, dejó en claro que ahora mismo se encuentra estupendamente.

“Estoy en un muy buen momento, y mucho de eso tiene que ver con la sobriedad, Han pasado 28 años. Hubo un momento en que pensé que no podría aguantar ni 28 segundos sin beber”, expresó el actor, quien después indicó que sus “héroes literarios, héroes del cine, héroes del teatro, héroes deportivos, héroes musicales eran todos una especie de borrachos y drogadictos”.

Gary Oldman es un actor, director de cine, guionista y productor inglés. (Foto: Amy Sussman / Getty Images) / Amy Sussman

“Todos eran poetas y artistas torturados. Los admiras, los idealizas y quieres emularlos”, aseveró. Luego aclaró: “No empecé a beber porque me gustara Hemingway (fue escritor y periodista estadounidense). Era una norma social, y en algún momento se descontroló. Y eso no tiene nada que ver con nadie más que conmigo. Pero sí lo idealizas. Ese tipo de comportamiento loco. Leíste sobre Richard Burton (fue un actor), quien creo que hizo 136 representaciones de ‘Hamlet’, ocho funciones a la semana en Broadway. Se bebía una botella entera de vodka y luego interpretaba todo el papel completamente borracho”.

Gary Oldman indicó que, al enterarse de historias así, llegaba a pensar que el alcohol le daba una ventaja, pero no. El tiempo le acabó demostrando que su vida es mejor sin el alcohol. “Es solo una excusa, en realidad, y te estás engañando a ti mismo. Mi vida, mi vida personal, es muchísimo mejor ahora que no vivo en la niebla. Pero creo que el trabajo también es bueno. Si siguiera así, no estaría sentado aquí contigo ahora. Estaría muerto o internado”, sentenció.

Gary Oldman nació el 21 de marzo de 1958 en New Cross, Londres, Reino Unido. (Foto: Araya Doheny / Getty Images for SAG-AFTRA Foundation) / Araya Doheny

Películas destacadas de Gary Oldman

‘Sid and Nancy’ (1986)

‘JFK’ (1991)

‘Dracula’ (1992)

‘True Romance’ (1993)

‘Leon: The Professional’ (1994)

‘The Fifth Element’ (1997)

‘Air Force One’ (1997)

‘Hannibal’ (2001)

‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ (2004)

‘Batman Begins’ (2005)

‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ (2005)

‘The Dark Knight’ (2008)

‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ (2007)

‘The Book of Eli’ (2010)

‘The Dark Knight Rises’ (2012)

‘Tinker Tailor Soldier Spy’ (2011)

‘Dawn of the Planet of the Apes’ (2014)

‘Darkest Hour’ (2017)

‘Mank’ (2020)

