Desde que se supo Selena Gomez y Benny Blanco estaban comprometidos, muchas personas apoyaron al máximo el hecho de que hayan decidido compartir sus vidas para siempre. Alguien que estuvo y está muy contento por el gran paso que dieron es Martin Short, quien recientemente dijo que está “encantado” con la “felicidad” de la artista.

Sus palabras se escucharon en el pódcast ‘Good Hang with Amy Poehler’, al que asistió como invitado en el episodio del 9 de septiembre. Estando ahí sostuvo que le tiene un gran cariño a su colega en la serie ‘Only Murders in the Building’.

Martin Short es un comediante, actor, escritor, cantante, actor de voz y productor de cine canadoestadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Estoy tan feliz”

“Simplemente la adoro. Estoy tan feliz de que se vaya a casar con este chico fabuloso, Benny Blanco, que es uno de los chicos más geniales, geniales, divertidos y relajados, y ella lo adora”, le manifestó Martin Short a la presentadora Amy Poehler.

“Estoy encantado con su felicidad y estoy encantado de poder trabajar con ella”, agregó el actor de 75 años, que, según dejó en claro anteriormente, en una entrevista con Extra, no ha sido invitado a la boda de su amiga.

¿Cuándo se cree que Selena Gomez se casará con Benny Blanco?

Luego de haberte indicado lo anterior, te digo que Selena Gomez hace poco tuvo su despedida de soltera y que, según información que se ha difundido en medios, se casará con Benny Blanco en los últimos días de septiembre. Por esa razón, muchos de sus fans revisan constantemente sus redes sociales para obtener datos acerca del matrimonio.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en diciembre de 2023. (Foto: @selenagomez / Instagram)

