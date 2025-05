¡Todo tiene su final! Cecilia Galliano se despide de la conducción de la pre-gala y la post-gala de “La casa de los famosos México” tras dos exitosas temporadas. Además de revelar su salida del formato televisivo, también dio a conocer algunas tensiones que tuvo con su compañero Mauricio Garza. A continuación, más detalles.

La conductora estuvo al frente de las pre-galas y post-galas de "La casa de los famosos México" (Foto: Cecilia Galliano / Instagram) ×

CECILIA GALLIANO DEJÓ “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

En una entrevista que concedió al programa “Mate con piquete”, Cecilia Galliano reveló que ya no formará parte del show en la tercera entrega. “A toda la gente le tengo que decir que: ‘Sí, estoy fuera de La casa de los famosos México’; y lo digo con esta tristeza porque es un proyecto que me ofrecieron hace dos años y hasta ese momento ViX nunca había tenido un programa en vivo”, señaló la argentina.

Si bien, en un inicio no le convenció el espacio de media hora, luego se dio cuenta de que se convertiría en la “pionera de una plataforma que nunca había hecho un programa en vivo”; por lo tanto, sabía que podía aprender mucho. Fue así que comenzaron las pre-galas, que debían ser completamente distintas a las post-galas, al lado de Mauricio Garza, a quien no conocía, pero congeniaron bastante.

La también actriz contó cómo la gente le enviaba comentarios positivo respecto al espacio que conducía en ViX (Foto: Cecilia Galliano / Instagram) ×

¿POR QUÉ NO FORMARÁ PARTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 3”?

Debido a que se especuló bastante sobre su salida del show, ella señaló que no pidió millones, como aseguraron en redes sociales, ya que al ser un proyecto que quería mucho, entró a negociar su permanencia, pero no llegó a un acuerdo y dio un paso al costado.

“Era un chicle [lo que pedí], no era mucho (…). Un ejecutivo me explicó que no se podía y yo entendí perfectamente. [Pero que quede claro que] no estoy fuera de Televisa, yo soy freelance y puedo trabajar en cualquier lugar, pero siempre trabajé para Televisa porque tengo muchos amigos ahí; eso no quita que pueda ir a Telemundo o a cualquier canal. Igual agradezco mucho la chamba que tuvimos y seguimos haciendo proyectos”, dijo la también actriz.

Pese a que salió de "La casa de los famosos México", ella sigue con otro proyectos en Televisa (Foto: Cecilia Galliano / Instagram) ×

LAS TENSIONES QUE TUVO CON MAURICIO GALARZA

Cecilia Galliano reveló que cuando fue convocada a formar parte de las pre-galas y las post-galas de “La casa de los famosos México” no conocía a Mauricio Garza, pero congeniaron muy bien. “Con Mauricio hicimos la primera temporada y estuvo divino, nos acoplamos; hicimos la segunda temporada y nos fue mejor, bueno sacando que el último programa me dijo: ‘Ch*nga tu madre’. Mauricio, no te lo voy a estar recriminando aquí, pero si lo ves, quiero una respuesta”, manifestó.

Piensa que probablemente la reacción de su compañero era porque estaban cansados, pues venían haciendo 10 semanas de programas en vivo, de lunes a domingo menos los sábados, además que ambos estaban en otros proyectos. “Justo en ese momento, yo también traía otra cosa personal: mi mamá estaba pasando por un momento de salud muy delicado. Ni siquiera fue nada, dije: ‘Ah’. Y me salí, qué hu*va de mandar a ch*ngar a mi madre y eso fue todo”, precisó.

Tras ese incidente, Galliano considera que no tiene ningún problema con su ahora excompañero. “Con Mauricio no he quedado mal de mi parte, al menos de mi parte. Yo con él me divertí e hicimos un proyecto bonito”, finalizó.

La argentina contó que tuvo un altercado con Mauricio Garza en el último programa de "La casa de los famosos México 2" (Foto: Cecilia Galliano / Instagram) ×