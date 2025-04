Uno de los cantantes estadounidenses con la voz más reconocible de todas es, sin duda, Adam Levine, quien es el líder de Maroon 5. En esta nota te voy a hablar sobre él porque recientemente fue invitado a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y ahí reveló algo que muchos esperaban: saldrá un nuevo álbum del grupo musical “este verano”.

De acuerdo al video compartido en YouTube por el mencionado programa, luego que Jimmy le consultara si la banda planea lanzar música nueva este año, el artista dijo: “Voy a confirmar que los rumores son ciertos. Hay detalles. No puedo revelarlos todos”.

Ya después, Adame Levine indicó que “aproximadamente” a finales de este mes saldrá “un single” y que se siente “emocionado” por el simple hecho de que “saldrá un álbum (de Maroon 5) este verano”. Sí, no es broma.

Adam Levine no dio a conocer el nombre del nuevo álbum de Maroon 5 en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. (Foto: Todd Owyoung / NBC via Getty Images) ×

Los álbumes de estudio de Maroon 5, hasta la fecha

Si bien no reveló el nombre de la nueva producción musical, lo que sí se sabe es que dicho álbum viene después de ‘Jordi’ de 2021, ‘Red Pill Blues’ de 2017, ‘V’ de 2014, ‘Overexposed’ de 2012, ‘Hands All Over’ de 2010, ‘It Won’t Be Soon Before Long’ de 2007 y ‘Songs About Jane’ de 2002, de acuerdo a People.

Adam Noah Levine es un cantante, compositor y actor estadounidense, conocido por ser el líder de la banda Maroon 5. (Foto: Todd Owyoung / NBC via Getty Images) ×

También es necesario mencionar que el intérprete de ‘Sugar’, en diálogo con Jimmy Fallon, recalcó que “habrá una gira más o menos en otoño”, razón por la cual muchos fans de Maroon 5 están sumamente contentos. Nadie planea perderse ese tour. A continuación podrás apreciar la entrevista completa que le hicieron al artista estadounidense.