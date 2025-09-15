Jason Isaacs, cada cierto tiempo, llama la atención con sus declaraciones. Precisamente, en junio de este año te conté que él reveló la razón por la que su relación con Mel Gibson no es de las mejores. Ahora te comento que hace poco el actor británico expresó su felicidad al saber que Tom Felton pronto debutará en Broadway. Para que sepas qué dijo, lee esta nota.

Resulta que el artista, que es muy recordado por su papel de ‘Lucius Malfoy’ en la saga de películas de ‘Harry Potter’, asistió a los Premios Emmy 2025 el domingo 14 de septiembre, y ahí participó en el programa ‘Red Carpet Live’ de People y Entertainment Weekly, donde no ocultó su alegría por el hecho de que su amigo y colega participará en la obra teatral ‘Harry Potter and the Cursed Child’ (‘Harry Potter y el legado maldito’), que le permitirá interpretar nuevamente al hijo de ‘Lucius’: ‘Draco Malfoy’.

“Adoro a Tom. Mira, Patrick (Schwarzenegger) tiene papá (se refiere a Arnold Schwarzenegger). Tom tiene papá (Peter Felton). Todos los que interpretan a mis hijos tienen papá”, manifestó primero, antes de aclarar que él mismo tiene hijas (Lily y Ruby Isaacs). “Estos son mis hijos adoptivos”, puntualizó después.

Jason Isaacs es un actor que nació el 6 de junio de 1963 en Liverpool, Reino Unido. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“No puedo esperar a verlo en el show”

Luego habló netamente sobre Felton. “Tom se ha convertido en un joven maravilloso. Era un niño estupendo de joven, y estoy muy orgulloso de él. No puedo esperar a verlo en el show”, subrayó Jason Isaacs, quien no es el único compañero de reparto de las películas de ‘Harry Potter’ que ha mostrado su apoyo a Tom.

El propio Felton, en una conversación con People en junio, indicó que Daniel Radcliffe lo ha estado ayudando debido a su experiencia en Broadway. “Mi antiguo compañero de la escuela, ‘(Harry) Potter’, Radcliffe, ha trabajado bastante en Broadway, así que me está guiando y, sin duda, ayudándome con todo lo difícil de aprender. Pero, por lo que veo, es una comunidad increíble. Los fans son muy amables y están entusiasmados. Así que estoy encantado de formar parte de ella”, señaló.

Tom Felton es un actor, cantante y músico que nació el 22 de setiembre de 1987 en Epsom, Reino Unido. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP) / JUSTIN TALLIS

Es necesario mencionar que ‘Harry Potter and the Cursed Child’ tiene lugar 19 años después del cierre del séptimo libro: ‘Harry Potter and the Deathly Hallows’ (‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’). Además, te recalco que la obra se realizará en el Teatro Lyric de la ciudad de New York desde el próximo 11 de noviembre hasta el 22 de marzo de 2026.

Estas son todas las películas de ‘Harry Potter’

‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ (2001) (En Reino Unido: ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’)

‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’ (2002)

‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ (2004)

‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ (2005)

‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ (2007)

‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ (2009)

‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1’ (2010)

‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2’ (2011)

