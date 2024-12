Este 2024, Emilia Pérez ha sido una de las películas más comentadas, y no precisamente por sus elogios. Ahora, Eugenio Derbez ha dado su opinión sobre la película, y no ha sido nada diplomático con su crítica, especialmente hacia la actuación de Selena Gomez.

La cinta, que reúne a celebs como Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez y, por supuesto, Selena, ha generado mucha controversia, y el actor mexicano no tardó en unirse a los comentarios negativos. Pero como era de esperar, Selena no se quedó callada y le respondió.

Durante su paso por el podcast Hablando de Cine, el actor reveló a Gaby Meza su dura opinión sobre la performance de Selena Gomez en el filme del director francés Jacques Audiard.

Selena Gomez en "Emilia Pérez". (Foto: YouTube Pathe)

“Hay una cosa que me llama mucho la atencióny es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible”, dijo Derbez. “Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?”, agregó.

Derbez estuvo de acuerdo con lo que dijo Meza, quien mencionó que: “es una muy buena actriz y cantante, pero el español es su idioma secundario... al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación”. “Por eso su actuación no solo es no convincente, sino es incómoda”, añadió.

Derbez amplió su crítica al comentar: “De verdad, qué bueno que lo mencionas, porque yo pensaba: ‘No puedo creer que nadie esté hablando de esto’”. Además, estuvo completamente de acuerdo con Meza cuando afirmó que “les da miedo hablar de Selena Gomez”.

La respuesta de Selena no se hizo esperar y llegó en modo de un comentario en TikTok. Selena escribió: “Entiendo de dónde vienes... Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

El comentario de Selena Gomez en el video de la crítica de Eugenio Derbez. (Foto: Captura TikTok @elviboreo)