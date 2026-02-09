Un ex alto funcionario del FBI puso en duda que Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora Savannah Guthrie, siga con vida o esté realmente en manos de secuestradores. Las sospechas surgieron luego de que la familia denunciara públicamente su desaparición y pidiera a los presuntos captores que la devolvieran a salvo. Chris Swecker, exdirector asistente del FBI, se refirió al caso durante una entrevista en Fox News. “Soy muy escéptico sobre esto”, dijo en el programa The Big Weekend Show.

“¿Es esto realmente un secuestro? ¿Alguien realmente la tiene y está realmente viva?”, agregó en referencia a quienes aseguran tenerla retenida.

Las declaraciones de Swecker llegaron después de que Savannah Guthrie y sus dos hermanos recurrieran a las redes sociales para suplicar por el regreso de su madre, aceptando pagar hasta 6 millones de dólares como rescate; sin embargo, el exfuncionario señaló que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba confiable que confirme que Nancy Guthrie esté viva.

Chris Swecker afirmó que no existen pruebas creíbles que confirmen que se trate de un secuestro o que la mujer siga con vida. (Foto: Fox News / YouTube)

“Si se tratara de un secuestro, sería muy sencillo autentificarlo y presentar una prueba de vida”, afirmó Swecker, destacando que no existe evidencia que haya sido “autenticado de manera creíble en este momento”.

“Hay que tener en cuenta la posibilidad de que esto haya sido algo más que un secuestro”, añadió.

También llamó la atención sobre el aumento repentino del monto exigido por el rescate, que pasó de un millón a seis millones de dólares en pocos días.

Según el exagente, podría tratarse de oportunistas que intentan aprovecharse de la situación. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Recuerden que no hace mucho eran 1 millón. De repente, son 6 millones”, señaló.

Para Swecker, esto podría indicar que “hay un tercero que simplemente está jugando con ellos, oportunistas que creen que pueden aprovechar esta situación”.

Lo que se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la periodista Savannah Guthrie, genera conmoción en Estados Unidos desde hace una semana.

Nancy fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero de 2026 en su casa de Tucson, Arizona. La alerta se activó el domingo al mediodía, cuando no llegó a su iglesia habitual, lo que llevó a las autoridades a declarar su hogar como una “escena del crimen” tras hallar señales de entrada forzada según AP News.

La principal preocupación de la familia y el Sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, es el estado de salud de Nancy.Debido a su movilidad limitada y a condiciones cardíacas crónicas que requieren medicación diaria, señala Local 10.

Se confirmó que su teléfono, su coche y su reloj Apple quedaron en la casa. Además, se sabe que la cámara de seguridad del timbre (Ring) fue desconectada deliberadamente minutos antes de que se registrara movimiento en la propiedad durante la madrugada del domingo.

Aunque al inicio el caso fue tratado como una misión de búsqueda y rescate, la Policía encontró elementos sospechosos que llevaron a investigarlo como un crimen. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

El caso tomó un giro con la recepción de múltiples notas de rescate enviadas a medios de comunicación y a la familia, exigiendo pagos en criptomonedas.

Aunque la autenticidad de todos los mensajes está bajo investigación, Savannah Guthrie publicó un video este fin de semana aceptando los términos de los presuntos captores.

A pesar de que el presidente Donald Trump mencionó la existencia de “pistas muy fuertes” y que se investigó a un sospechoso por mensajes falsos en California, hasta hoy no hay sospechosos arrestados ni pruebas de vida definitivas.

