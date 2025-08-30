La reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha sigue dando de qué hablar, y esta vez fue Lisa Fernanda Macías, una de sus exparejas de adolescencia, quien decidió romper el silencio. Ella fue novia del cantante cuando ambos cursaban la preparatoria y es recordada como su primer amor, además de ser señalada como la “única que terminó con él”.

En redes sociales, Lisa Fernanda aclaró los rumores que la han rodeado desde hace años. “Me han preguntado mucho si yo soy esa persona, que según él, es la única persona que lo ha terminado en su vida. Y la verdad es que no sé. No sé si soy yo. Según yo, fui su única novia de preparatoria y hasta ahí”, dijo.

La ex de Nodal, Lisa Fernanda Macías, habló de su relación en la preparatoria y habló de ser la única en terminar con él. | Crédito: Instagram lisafmacias

También confesó que no pondría las manos al fuego sobre el tema, pero sí recalcó algo con seguridad: “Lo único que sí sé es que fui la única que no quiso regresar y de eso no me arrepiento nada”, añadió.

La mexicana, que hoy en día comparte en sus redes fotos de viajes, lecturas y reflexiones personales, también habló para el programa El Gordo y la Flaca.

Allí recordó al joven Nodal que conoció en sus años de preparatoria. “Yo conocí a un Christian muy tierno, a un Christian que solamente quería triunfar en la música, un Christian que le costaba mucho disciplinarse con la escuela. Estaba ansioso por llegar al éxito en su carrera musical”, contó.

También expresó su decepción por la manera en que Christian Nodal maneja sus relaciones, asegurando que “ha cambiado, pero a la vez no”. | Crédito: @nodal / Instagram

Sin embargo, no todo fueron recuerdos dulces. Lisa Fernanda también se refirió a las declaraciones de Nodal sobre sus ex y su actual esposa Ángela Aguilar, asegurando que le causaron cierta decepción.

“Yo lo recuerdo como una persona que es de muchos impulsos. Entonces el que me haya terminado a mí, para que el día después estar de cabr*n con otra y ahorita que casi 10 años después de esa historia se esté repitiendo... me hizo sentir un poco de decepción al ver que ha cambiado tanto, pero a la vez, no ha cambiado nada”, expresó.

