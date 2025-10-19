Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, publicó su libro ‘You Thought You Knew’ (“Creíste que lo sabías”), donde expone una serie de episodios que, según él, ocurrieron durante su matrimonio con la cantante y afectaron directamente a sus hijos. El exbailarín afirma que su intención es “sonar la alarma sobre comportamientos preocupantes” que asegura haber presenciado durante años.

Federline relata un incidente ocurrido en 2006 durante una fiesta de lanzamiento musical. “Entré al camerino y vi a Britney y a una amiga esnifando una línea de cocaína del escritorio. No intentaron ocultarlo”, escribe.

En ese momento, sus hijos Sean Preston tenía un año y Jayden James apenas un mes. Según Federline, le dijo a la cantante: “Por favor, no regreses a casa a amamantar a los niños así. Llama a tu mamá. Necesitamos conseguir fórmula. No puedes hacer esto”.

El exbailarín sostiene que una discusión posterior llevó al final de su relación. “Ella me lanzó una bebida y ese fue el punto final. Lo de la lactancia, su reacción. Eso fue lo que nos terminó”, escribe.

En el libro también afirma que, años después, uno de sus hijos le confesó que Britney lo había golpeado. “Preston me dijo que ella le había dado un puñetazo en la cara”, asegura.

El exbailarín afirma que su intención es advertir al público y proteger a su familia. (Foto: Danny Moloshok / AP)

Otra de las acusaciones describe una visita en la que los niños regresaron con el cabello completamente decolorado.

“No eran mechas. Era blanqueado hasta el cuero cabelludo. Su piel estaba quemada. Tuve que afeitarles la cabeza”, escribe Federline, quien señala que los menores presentaban irritación severa por químicos.

También revela que, en varias ocasiones, los niños despertaban y encontraban a Britney “parada en la puerta, observándolos con un cuchillo en la mano” y diciendo: “Oh, ¿estás despierto?”.

El autor del libro afirma que, en una llamada telefónica en 2023, la cantante responsabilizó a su familia de sus problemas.

“Preston la enfrentó. Le dijo que no aceptaría más sus mentiras. Ella respondió diciendo que deseaba que él, su hermano y yo estuviéramos muertos”, señala Federline. “¿Cómo puede una madre decir eso? Ese trauma dejará cicatrices para toda la vida”.

Britney Spears respondió en redes sociales, calificando las acusaciones como "mentiras extremadamente hirientes". (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Tras la difusión de estos fragmentos, Britney Spears reaccionó públicamente a través de su cuenta de X.

“Yo 100 por ciento no estoy de acuerdo con la forma en que él está literalmente atacándome. ¿Por qué está TAN enojado? Y lo que da miedo es que está convenciendo”, escribió.

La cantante calificó las acusaciones como “mentiras blancas extremadamente hirientes y agotadoras”.

“Si realmente amas a alguien no lo ayudas humillándolo”, agregó.

Federline respondió en una entrevista con Entertainment Tonight que lo único que busca es que Spears obtenga ayuda.

“No estoy tratando de exponer su vida personal, pero es diez veces peor que cualquier cosa que he dicho en mi libro”, afirmó.

El conflicto revive la controversia sobre la vida privada de la cantante tras el fin de su tutela legal. (Foto: AFP)

El autor sostiene que su intención no es atacar a Spears, sino “proteger a mis hijos y advertir al público”.

El libro también repasa su relación con la artista, desde su encuentro en 2004 hasta el inicio de los conflictos públicos.

Federline asegura que la fama afectó la dinámica familiar y que su divorcio derivó en una batalla por la custodia de los niños.

Britney Spears, por su parte, explicó en su propia autobiografía que atravesó periodos de depresión posparto y pérdida de control debido a la presión mediática y la separación de sus hijos.

Lo que debes saber sobre “You Thought You Knew”, libro de Kevin Federline

El libro “You Thought You Knew” es una memoria del bailarín y DJ Kevin Federline, conocido por su matrimonio con Britney Spears. En este libro, Federline comparte detalles de su vida familiar y su relación con la cantante, buscando desmentir las acusaciones de que se aprovechó financieramente de ella. El texto será lanzado el 21 de octubre de 2025.

El libro estará disponible en varios formatos y se podrá adquirir en diversas plataformas. El precio de preorden del formato eBook es de aproximadamente $15.99, mientras que la edición de tapa dura ronda los $27.99. Además, se venderá en tiendas en línea como Barnes & Noble y Walmart, además de plataformas digitales como Audible, Apple Books y Spotify (audiolibro).

