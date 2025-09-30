Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir un mensaje cargado de fe y fortaleza en medio de la batalla legal que enfrenta junto al cantante. La empresaria puertorriqueña publicó a través de su cuenta de Instagram unas sentidas palabras acompañadas de una imagen dentro de una iglesia.

“La soledad, cuando se vive en comunión con DIOS, no es destrucción: es fuego que refina, agua que limpia y mano que pule. El tiempo no tiene poder de sanar; solo DIOS es quien sana”, escribió Mireddys, dejando en claro que atraviesa este proceso con apoyo espiritual.

Daddy Yankee continúa siendo mencionado en torno a la situación judicial. | Crédito: EFE

Además, agradeció a quienes le han mostrado respaldo en este difícil momento: “Gracias a tod@s los que diariamente sacan de su tiempo para enviarme mensajes de fortaleza y fe que hoy por hoy me ayudan a seguir adelante durante todo el proceso. Un día a la vez. Los quiero”.

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre los mensajes de apoyo destacó el de la coreógrafa y animadora Juliana Ortiz, quien expresó: “No estás sola, tienes un batallón de personas que te admiran y te quieren muchísimo. Además, cuentas con la inmensa bendición de Dios. Estás más bella que nunca. Tienes un brillo en el rostro que irradia paz y serenidad, una luz que transmite calma y sosiego”.

Juliana Ortiz expresó palabras de apoyo hacia Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, en redes sociales. | Crédito: Instagram mireddys

Una batalla que arrastra heridas personales

Daddy Yankee y Mireddys González, quienes compartieron más de 30 años de matrimonio, se divorciaron oficialmente en febrero de 2025. Sin embargo, la disputa legal comenzó meses antes, en diciembre de 2024, cuando ambas hermanas fueron acusadas de haber transferido 100 millones de dólares de las cuentas corporativas a sus cuentas personales, sin el consentimiento del artista.

