Charlize Theron es una verdadera estrella del cine. Pero no creas que solo genera titulares por lo que realiza en la pantalla grande. También impacta por sus declaraciones sobre temas personales. Esto lo digo porque hace poco reveló el motivo por el que no le gusta una singular app de citas, y causó una gran sorpresa en la gente.

Resulta que la actriz, de acuerdo a People, fue invitada al programa ‘Watch What Happens Live’, donde pudo mantener una agradable conversación con el presentador Andy Cohen. Justamente, este hombre, en un momento de la entrevista, le preguntó si realmente se encontraba en Raya y ella dijo que sí.

¿Qué es Raya?

Por si no lo sabes, Raya es una app de citas y networking exclusiva para iOS. Actualmente, es muy conocida por su base de miembros de alto perfil y por el hecho de que tiene un proceso de solicitud riguroso. Viene a ser como un ‘Tinder para famosos’ debido a su enfoque en conectar a personas en industrias creativas, pero ojo que también funciona como una red profesional y social.

Regresando al tema del diálogo de Charlize Theron y Andy Cohen, te digo que el presentador, apenas escuchó la respuesta de la artista, dijo: “¿Ah sí? Yo también”. Es ahí donde la actriz se animó a profundizar más sobre su uso de la mencionada aplicación. “No hago nada con eso”, aseguró.

Charlize Theron es una actriz, modelo, activista y productora sudafricana y estadounidense. (Foto: Maya Dehlin Spach / Getty Images)

Reveló la cantidad de citas que tuvo gracias a la app

“Una amiga me la recomendó y tuve dos citas. Porque cada semana todos los chicos tienen una foto de ‘Burning Man’. Y son como directores ejecutivos de nada”, indicó después en referencia al festival de arte del desierto, razón por la cual el público del programa estalló en carcajadas. “Y todos están interesados ​​en el fitness...”, continuó Charlize. Debido a ello, Andy señaló: “O como un director creativo de la nada”.

Charlize Theron es una de las actrices mejor pagadas del mundo, y ha recibido varios reconocimientos, incluido un Premio de la Academia y un Globo de Oro. (Foto: Maya Dehlin Spach / Getty Images)

“Luego te reúnes con ellos, y no lo son. Simplemente lo digo de frente. Les digo: ‘Bueno, ¿por qué pusiste eso en tu dispositivo?’. No, no me gusta”, sentenció la artista, quien es la protagonista de ‘The Old Guard 2’, cinta que se estrenará en julio próximo.

Películas destacadas de Charlize Theron

‘Rápidos y Furiosos 8, 10 y 11’

‘The Old Guard 1 y 2’

‘Mad Max: furia en el camino’

‘Mad Max: The Wasteland’

‘La estafa maestra’

‘Hancock’

‘Blancanieves y el cazador’

‘Atrapada’

‘Tierra fría’

‘Monster’

‘Prometeo’

‘Dulce noviembre’

