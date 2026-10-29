El actor inglés Patrick Stewart, reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek” y al profesor Charles Xavier en “X-Men”, murió a los 86 años el miércoles 28 de octubre de 2026 en su casa de Los Ángeles, California. Su fallecimiento fue anunciado al día siguiente mediante un comunicado de su portavoz, también publicado en las redes sociales del actor. A continuación, te contamos qué se informó sobre las circunstancias de su muerte.
“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer [28 de octubre] en su casa de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros”, señala el comunicado publicado en sus redes sociales.
¿DE QUÉ MURIÓ PATRICK STEWART?
Si bien, el comunicado describe el fallecimiento de Patrick Stewart tras padecer Alzheimer y demencia, no especifica una causa médica inmediata ni una complicación concreta.
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