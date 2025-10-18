Cazzu está recibiendo mucho apoyo por parte de sus distintos fanáticos en los países que ha visitado, incluyendo México. Actualmente, se encuentra en este país y está brindando una experiencia inolvidable en cada show. Por esa razón, sus seguidoras no dudan en respaldarla en cada acción que realiza cuando se involucra en una polémica con Christian Nodal, padre de su hija Inti .

Esto se pudo evidenciar durante su última presentación en Guadalajara. Los asistentes corearon sus recientes éxitos y mostraron algarabía en cada mensaje de empoderamiento que brindaba la rapera argentina. Sin embargo, lo curioso fueron las declaraciones que realizaron las fans de la artista al finalizar el concierto, puntualizando que el “hate” hacia Ángela y Nodal es totalmente merecido.

“Son solo cosas que ellos han cosechado”, fueron las palabras de una fanática. “Nunca Cazzu ha incitado a que eso suceda (críticas hacia Ángela y Christian). De hecho, más bien somos las fans de Cazzu la que la protegemos”, declaró otra asistente de este concierto.

Estas fanáticas de Cazzu explican que en ningún momento la artista ha incitado el odio hacia Ángela y Nodal. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Hasta el momento, no existe algún material donde Julieta Cazzuchelli invite a sus fanáticas que critiquen constantemente a la pareja de casados. Al contrario, se ha mantenido al margen de brindar cualquier tipo de opinión.

“Está mintiendo Nodal. Le creo completamente a Cazzu porque yo también soy mamá y me ha pasado lo mismo”, expresó otra fanática, en referencia al reclamo de Cazzu hacia Nodal sobre el aporte económico que brinda a su hija .

Cazzu está teniendo éxito en sus presentaciones realizadas en México. Ha contado con gran presencia de fanáticos. (Foto: EFE) / Mario Guzmán

Esta ola de críticas hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzó desde que el cantante de música regional mexicana finalizó su romance con la madre de su hija para que, en cuestión de días, confirme su vínculo amoroso con la artista de 22 años.

Esto fue suficiente para que las seguidoras de la intérprete de ‘Con Otra’ y los propios ciudadanos mexicanos la respalden hasta ahora. Eso se puede corroborar con la exitosa gira que está manteniendo en México.