Tras una gala llena de emociones, llevada a cabo el pasado jueves 20 de noviembre del 2025, Fátima Bosch Fernández se convirtió en la Miss Universo 2025... consolidándose como la cuarta mexicana en ganar el certamen internacional (luego de los triunfos previos del país latinoamericano en 1991, 2010 y 2021). Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque quieres saber más acerca de esta reina de belleza. Por eso, en las siguientes líneas, te presento 5 curiosidades sobre ella. ¡Presta atención!

Vale precisar que la final del Miss Universe 2025 tuvo lugar en Tailandia y concluyó con las siguientes participantes en el Top 5:

A continuación, te invito a recordar el emotivo momento de la coronación del certamen:

5 CURIOSIDADES SOBRE FÁTIMA BOSCH FERNÁNDEZ

1. Hizo historia en Tabasco

Fátima Bosch nació el 19 de mayo del 2000 en Teapa, un pequeño pueblo del estado de Tabasco (México).

Así, logró ser la primera mujer originaria de su estado en ganar Miss Universo México y, por supuesto, en conquistar la corona universal. Un hecho que, sin dudas, enorgullece a toda su región.​

2. Un ejemplo de superación

Durante su infancia, Fátima fue diagnosticada con dislexia, TDAH e hiperactividad, lo que hizo que su trayecto escolar incluyera algunos episodios de bullying.

Sin embargo, hoy en día, la joven ha logrado transformar cada obstáculo en una oportunidad de superación y abrazar su diagnóstico como una fortaleza.

3. Los estudios de la reina

Fátima es una graduada en Diseño de Moda y Vestuario por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Asimismo, complementó su formación académica en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en Vermont, Estados Unidos.

4. Apuesta por la sostenibilidad

Los conocimientos en moda de Fátima la han encaminado hacia la sostenibilidad, promoviendo la conciencia ambiental unida al apoyo humanitario y mental.

En ese sentido, ha apostado por la confección de prendas con fines benéficos.

5. Las causas que defiende

Además de ser voluntaria en labores con niños con cáncer, Fátima se ha involucrado en causas a favor de los inmigrantes y diversas iniciativas relacionadas con la salud mental.

De esta manera, ha liderado campañas de donación de juguetes en hospitales y proyectos sociales como “Ruta Monarca” y “Corazón Migrante”.

Y a ti, ¿qué te parece la importante labor de la Miss Universo 2025?

La mexicana Fátima Bosch, ganadora del Miss Universo 2025, se lució en su pasarela de traje de baño (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP)

