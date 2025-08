A pesar de que Fernando Colunga se ha caracterizado por mantener su vida privada bajo siete llaves, el actor se convirtió en el centro de atención de los medios después de que Nicola Porcella se habría referido sobre su orientación sexual. Debido a que ambos forman parte de la telenovela “Amanecer”, surgieron rumores de que el peruano iba a ser despedido de dicha producción, pero qué pasó al final después de que el galán de telenovelas decidió romper el silencio sobre la filtración del audio. Conócelo a continuación.

LA FILTRACIÓN DEL AUDIO

Durante una reunión informal con amigos, Nicola Porcella fue grabado desde otra mesa hablando sobre el reconocido actor mexicano, de quien dice tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Tras ello, supuestamente se refiere a su opción sexual. “A parte es un gay, te lo digo”, es lo que habría comentado, palabras que provocaron duros cuestionamientos contra él.

Ante ello, el peruano hizo un live para negar que usó tal adjetivo: “Han sacado de contexto todo. Primero, no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada de eso, allí está y pueden escucharlo”.

Es más, en el podcast que conduce junto a Wendy Guevara señaló: “No hay persona que admire más que a Fernando Colunga, lo tengo en un altar. Sacaron de contexto una palabra que ni dije, porque en realidad dije todo lo contrario”.

El peruano aseguró que admira a Fernando Colunga y jamás habló sobre su orientación sexual (Foto: Nicola Porcella / Instagram)

¿QUÉ DIJO FERNANDO COLUNGA SOBRE EL VIDEO FILTRADO?

Durante la presentación del tema oficial de la telenovela “Amanecer” con la prensa, Colunga tomó con calma tales señalamientos: “No desgasta, eso es lo divertido de este negocio”, señaló luego de que el productor Juan Osorio mencionara que los chismes desgastan mucho.

Luego se refirió directamente a Nicola Porcella, quien estaba también junto al elenco: “Después de todo lo que se suscitó con este señor, he decidido que a partir del día de hoy es mi vocero personal porque todo lo que el señor dice, todo el mundo lo replica. Con todo cariño [mirándolo] ya sabemos y así vamos a trabajar: yo te digo, tú dices y ahí nos vamos. Al fin que tú aguantas”.

Entre Fernando Colunga y Nicola Porcella no hay ningún problema tras el audio filtrado (Foto: Univision)

Cuando fue abordado por los periodistas en el aeropuerto, también se refirió al tema: “Siempre la polémica y todo este tipo de chismes se da – yo creo – en todas las producciones, y le da importancia el que lo escucha y lo replica, por eso no más río, pues está bien, esto va y viene. Lo he visto a lo largo de mis treinta y tanto años de carrera y el que aclara es el que en verdad tiene dudas de lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer, el que no pues lo deja pasar”.

Con esto, Colunga dejó claro que entre él y Porcella no existe ningún tipo de roces, y que seguirá trabajando como siempre lo ha hecho. Como se sabe, él jamás ha ventilado su vida privada, por lo que esta vez no será la excepción.

